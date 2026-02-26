7 praias paradisíacas na Bahia para conhecer ainda em 2026

A Bahia vai muito além dos roteiros tradicionais que costumam lotar no verão. Para quem planeja uma viagem em 2026 e busca fugir do óbvio, o estado reserva verdadeiros santuários de tranquilidade, com cenários que parecem intocados. Esses destinos combinam águas cristalinas, areia branca e uma atmosfera de sossego, ideais para recarregar as energias.

Explorar esses refúgios é uma oportunidade de conhecer um lado diferente do litoral baiano, onde o ritmo é ditado pela maré e a principal atração é a própria natureza. Preparamos uma lista com sete praias que oferecem essa experiência única, unindo beleza natural e boa estrutura para receber os visitantes.

Praia do Espelho, Caraíva

Localizada entre Trancoso e Caraíva, a Praia do Espelho é famosa por suas piscinas naturais que se formam na maré baixa, refletindo o céu e as falésias coloridas ao redor. O acesso exige um pouco de planejamento, mas a paisagem recompensa qualquer esforço. É o lugar perfeito para quem busca um visual marcante e um ambiente mais exclusivo.

Taipu de Fora, Península de Maraú

O grande destaque de Taipu de Fora são suas imensas piscinas naturais, extensas e impressionantes. Com águas transparentes e repletas de peixes, o local é um convite para a prática de snorkel. A longa faixa de areia é emoldurada por coqueiros, completando um cenário paradisíaco e ideal para relaxar.

Moreré, Ilha de Boipeba

Acessível apenas por barco, Moreré é um pequeno vilarejo na Ilha de Boipeba onde o tempo parece passar mais devagar. Suas praias de águas calmas e mornas são perfeitas para famílias e para quem deseja se desconectar. Durante a maré baixa, é possível caminhar mar adentro até chegar às piscinas naturais repletas de vida marinha.

Itacarezinho, Itacaré

Com extensa faixa de areia, Itacarezinho é uma das praias mais preservadas de Itacaré. De um lado, coqueiros a perder de vista; do outro, o mar com ondas que atraem surfistas. No canto norte, uma bica de água doce que desce da mata atlântica oferece um banho refrescante e completa a experiência.

Ponta do Corumbau, Prado

No extremo sul da Bahia, Ponta do Corumbau surpreende com uma longa faixa de areia que avança sobre o mar formando um banco de areia na maré seca. O encontro do rio Corumbau com o oceano cria um cenário de rara beleza. É um destino que transmite uma sensação de paz e isolamento, ideal para caminhadas e contemplação.

Santo André, Santa Cruz Cabrália

Esta vila de pescadores é separada do continente pelo rio João de Tiba, o que ajuda a manter seu clima de refúgio. As praias de Santo André são praticamente desertas, com águas tranquilas e uma extensa barreira de corais. O local é perfeito para quem busca silêncio, contato com a natureza e um ambiente rústico e acolhedor.

Barra Grande, Península de Maraú

Porta de entrada para a Península de Maraú, Barra Grande tem um charme próprio, com suas ruas de areia e pousadas aconchegantes. A praia do centro é movimentada na medida certa, mas o destaque é a Ponta do Mutá, onde os visitantes se reúnem para assistir a um pôr do sol inesquecível sobre a Baía de Camamu.

