O que a ciência diz sobre Mercúrio retrógrado? Entenda o fenômeno real

O primeiro período de Mercúrio retrógrado de 2026, que ocorre de 26 de fevereiro a 20 de março, volta a despertar a curiosidade do público sobre seus supostos efeitos no dia a dia. Popularmente associado a falhas de comunicação e problemas tecnológicos, o fenômeno tem uma explicação puramente astronômica: trata-se de uma ilusão de ótica.

Para a ciência, o movimento retrógrado aparente acontece porque a Terra e Mercúrio orbitam o Sol em velocidades e caminhos diferentes. Como Mercúrio está mais próximo da estrela, ele completa sua volta em cerca de 88 dias, enquanto a Terra leva 365. Em certos momentos, nosso planeta “ultrapassa” Mercúrio em sua órbita.

A melhor analogia para entender o evento é a de dois carros em pistas paralelas numa rodovia, ambos seguindo na mesma direção, mas em velocidades distintas. Quando o carro mais rápido ultrapassa o mais lento, por um breve instante, quem está no veículo veloz tem a impressão de que o outro está se movendo para trás.

É exatamente isso que ocorre do nosso ponto de vista. Mercúrio não para nem inverte seu curso no espaço, ele continua sua trajetória normal ao redor do Sol. Essa percepção de que o planeta está “andando para trás” é um efeito visual que, no caso de Mercúrio, ocorre de três a quatro vezes por ano. Na verdade, todos os planetas do Sistema Solar apresentam esse mesmo movimento retrógrado aparente em diferentes momentos quando observados da Terra.

A interpretação da astrologia

Enquanto a astronomia descreve o movimento físico dos astros, a astrologia oferece uma interpretação simbólica para esses eventos. Nesse sistema de crenças, Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, o intelecto, a tecnologia, os acordos e as viagens curtas.

Quando entra em movimento retrógrado, astrólogos acreditam que essas áreas da vida podem ficar mais propensas a confusões, mal-entendidos e atrasos. A recomendação comum durante o período é revisar contratos com atenção, fazer cópias de segurança de arquivos importantes e ter mais paciência com diálogos e deslocamentos.

Do ponto de vista científico, no entanto, não existe qualquer evidência que comprove que a posição ou o movimento aparente de um planeta possa influenciar diretamente a personalidade ou os acontecimentos cotidianos na Terra. A força gravitacional de Mercúrio sobre nós, por exemplo, é considerada insignificante e sem capacidade de gerar qualquer efeito prático.

