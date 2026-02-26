Casa segura na chuva: 7 cuidados para evitar infiltrações e mofo
Calhas limpas, telhas verificadas e boa vedação de janelas podem poupar muita dor de cabeça; confira um checklist para proteger seu lar dos temporais
Com os frequentes alertas de temporais, comuns nesta época do ano em diversas regiões do Brasil, a atenção se volta para a segurança das residências. Proteger a casa contra infiltrações, mofo e outros danos causados pela água é fundamental para evitar prejuízos e garantir a tranquilidade da família. Pequenos problemas, como uma calha entupida ou uma telha fora do lugar, podem se transformar em grandes dores de cabeça durante as chuvas fortes.
A boa notícia é que medidas preventivas simples podem fazer toda a diferença. Adotar uma rotina de manutenção antes e durante os períodos de chuva ajuda a identificar pontos vulneráveis e a corrigir falhas antes que elas se agravem. Essa vistoria evita gastos emergenciais e preserva a estrutura do imóvel a longo prazo.
Para ajudar nessa tarefa, preparamos uma lista com sete cuidados essenciais para manter sua casa segura e seca. Confira o passo a passo:
Limpeza de calhas e rufos: folhas, galhos e outras sujeiras obstruem a passagem da água, causando transbordamento e infiltrações nas paredes e no forro. A limpeza deve ser feita periodicamente — idealmente a cada seis meses —, principalmente antes do início da temporada de chuvas.
Inspeção do telhado: verifique se existem telhas quebradas, trincadas ou deslocadas. Uma única peça danificada é suficiente para criar um ponto de vazamento que pode comprometer a laje e a estrutura de madeira do telhado.
Vedação de janelas e portas: com o tempo, as borrachas e o silicone de vedação ressecam e perdem a eficácia. Observe se há frestas por onde a água da chuva possa entrar e, se necessário, refaça a aplicação de selante para garantir um bloqueio completo.
Atenção às paredes e muros: procure por fissuras, trincas ou áreas onde a pintura esteja descascando ou estufada. Esses são sinais claros de umidade. A aplicação de selantes ou produtos impermeabilizantes em áreas externas resolve a maioria dos casos.
Verificação de ralos e sistemas de drenagem: ralos de quintais, varandas e lajes também precisam estar desobstruídos. Garanta que a água tenha um caminho livre para escoar, evitando o acúmulo que força a entrada para dentro de casa.
Manutenção da ventilação interna: ambientes fechados e úmidos são ideais para a proliferação de mofo. Mesmo em dias chuvosos, aproveite os momentos de estiagem para abrir janelas e portas, permitindo a circulação de ar e a redução da umidade.
Cuidado com a rede elétrica: a combinação de água e eletricidade é perigosa. Verifique se não há fios desencapados ou tomadas expostas em áreas externas ou locais sujeitos a goteiras. Isolar esses pontos previne curtos-circuitos e acidentes graves.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.