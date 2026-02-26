Choveu no Rio, e agora? 10 passeios incríveis para fazer na cidade

A previsão de chuva para o Rio de Janeiro frustrou os planos de praia? Não se preocupe. A cidade oferece um circuito cultural e gastronômico vibrante, perfeito para aproveitar os dias com o tempo fechado e descobrir novos ângulos da capital fluminense, longe da areia e do mar.

Com tantas opções, é possível montar um roteiro completo que transforma um dia cinzento em uma oportunidade de explorar a história, a arte e os sabores cariocas. Para ajudar a reprogramar o passeio, separamos 10 programas imperdíveis para fazer na cidade quando o sol decide não aparecer.

Passeios culturais e históricos

1. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB): Localizado no coração do Centro, o CCBB é um clássico que nunca decepciona. O prédio histórico, com sua arquitetura neoclássica e cúpula imponente, já vale a visita. A programação é sempre renovada, incluindo grandes exposições, mostras de cinema e peças de teatro, por isso vale a pena consultar as atrações em cartaz.

2. Museu do Amanhã: Um ícone da arquitetura na Praça Mauá, este museu de ciências oferece uma experiência interativa sobre o futuro do planeta. Suas exposições convidam à reflexão sobre sustentabilidade e tecnologia, sendo um programa ideal para todas as idades, mesmo sem o céu azul de fundo.

3. Real Gabinete Português de Leitura: Considerada uma das bibliotecas mais bonitas do mundo, o local parece saído de um filme. Com suas estantes de madeira que vão do chão ao teto, repletas de obras raras, é um refúgio silencioso e impressionante para os amantes de livros e de arquitetura.

4. Theatro Municipal: Inspirado na Ópera de Paris, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro é uma joia arquitetônica. Mesmo que não haja um espetáculo na programação, é possível agendar uma visita guiada para conhecer seus salões luxuosos, vitrais e mosaicos deslumbrantes.

5. Mosteiro de São Bento: Fundado em 1590, o mosteiro abriga uma das igrejas mais ricas do Brasil. Seu interior, folheado a ouro, é um expoente do estilo barroco. É um lugar de paz e contemplação, que transporta o visitante para outra época.

Sabores e experiências cariocas

6. Confeitaria Colombo: Viajar no tempo é possível ao entrar na Confeitaria Colombo, no Centro. Com seus espelhos de cristal belgas e vitrais franceses, o local é um convite para um café da tarde demorado, com doces tradicionais e um ambiente que preserva o charme do Rio Antigo.

7. AquaRio: Considerado um dos maiores aquários marinhos da América do Sul, o AquaRio é uma ótima opção de passeio coberto, especialmente para quem viaja com crianças. São milhares de animais de centenas de espécies diferentes, com destaque para o grande tanque oceânico, onde é possível caminhar por um túnel subaquático.

8. CADEG - Mercado Municipal do Rio: Para uma experiência mais autêntica, o CADEG, em Benfica, é o lugar certo. Conhecido como o mercado das flores, ele também abriga restaurantes de culinária portuguesa, bares e empórios com produtos de alta qualidade.

9. Museus de Santa Teresa: O charmoso bairro de Santa Teresa também oferece refúgios para a chuva. O Museu da Chácara do Céu e o Parque das Ruínas (com seu palacete) garantem um passeio cultural com vistas privilegiadas da cidade, mesmo em dias nublados.

10. Livrarias de rua: O Rio de Janeiro possui livrarias que são verdadeiros pontos de encontro. Unidades da Livraria da Travessa, espalhadas por diversos bairros, oferecem cafés aconchegantes e um acervo vasto, sendo o programa perfeito para passar algumas horas imerso na literatura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.