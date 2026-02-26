Fogão a gás ou por indução? Vantagens e desvantagens de cada um

A escolha entre um fogão a gás e um por indução se tornou uma dúvida comum em muitas cozinhas brasileiras. Com o preço do gás pesando no orçamento, entender as vantagens e desvantagens de cada tecnologia é fundamental antes de decidir pela troca ou compra de um novo eletrodoméstico. A decisão envolve fatores como custo, segurança e eficiência.

Cada modelo possui características distintas que atendem a diferentes perfis de uso e prioridades. Enquanto um se destaca pela tradição e custo inicial, o outro aposta na tecnologia e na rapidez para conquistar o consumidor.

Fogão a gás: o modelo tradicional

O fogão a gás é o modelo mais popular no Brasil, conhecido pela familiaridade e pelo controle visual da chama. Seu principal atrativo é o custo inicial mais baixo, tanto do aparelho quanto da instalação, especialmente se a residência já possui a estrutura para gás encanado ou de botijão.

Outro ponto positivo é a compatibilidade com qualquer tipo de panela, sem a necessidade de adquirir novos utensílios. O preparo de alimentos não é interrompido em caso de queda de energia elétrica, um diferencial importante em algumas regiões.

Por outro lado, sua eficiência energética é menor, pois parte do calor gerado pela chama se dispersa no ambiente. A segurança também exige atenção constante devido ao risco de vazamentos de gás. Além disso, a limpeza costuma ser mais trabalhosa por conta das grades e queimadores.

Fogão por indução: a tecnologia moderna

O fogão por indução funciona por meio de um campo eletromagnético que aquece diretamente a panela. Sua grande vantagem é a eficiência energética, que pode chegar a 90%, pois quase não há perda de calor para o ambiente. Isso se traduz em um cozimento muito mais rápido.

Em termos de segurança, o modelo leva vantagem por não ter chama aberta e por a superfície de vidro esfriar rapidamente após o uso. A superfície lisa e sem grades facilita enormemente a limpeza, bastando um pano úmido para remover a sujeira.

O investimento inicial, no entanto, é mais alto. Ele também exige panelas com fundo de material ferroso (magnético) para funcionar. A dependência da rede elétrica é outro fator a ser considerado, já que uma queda de luz impede o uso do fogão.

Qual escolher? Fatores decisivos

Custo: o fogão a gás tem menor preço de compra e instalação. O de indução é mais caro, mas pode gerar economia a longo prazo pela eficiência, dependendo dos preços da energia e do gás.

Segurança: a indução é mais segura por não utilizar gás nem chama, reduzindo o risco de acidentes domésticos como queimaduras e vazamentos.

Eficiência e velocidade: o modelo por indução aquece os alimentos de forma muito mais rápida e uniforme, otimizando o tempo na cozinha.

Praticidade e utensílios: o fogão a gás aceita todos os tipos de panela. O de indução requer utensílios específicos e sua limpeza é mais simples e rápida.

