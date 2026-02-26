Airfryer ou fogão a gás: o que gasta mais na hora de cozinhar?

A dúvida entre usar a airfryer ou o fogão a gás para cozinhar vai além da praticidade e do sabor. Com os preços da energia elétrica e do gás de cozinha pressionando o orçamento, entender qual eletrodoméstico gasta menos se tornou essencial para economizar no fim do mês. A resposta, no entanto, não é tão simples e depende diretamente do tempo de preparo de cada receita.

Para uma comparação direta, é preciso analisar o custo por hora de cada um. Um fogão com um queimador médio aceso consome, em média, 0,22 quilos de gás por hora. Considerando o preço do botijão de 13 quilos em torno de R$ 115, o custo para cozinhar por uma hora fica próximo de R$ 1,95. É importante lembrar que o preço do gás pode variar bastante dependendo da sua região.

Leia Mais

Já uma airfryer de potência média, com 1500W, consome 1,5 quilowatts por hora (kWh). Com a tarifa de energia elétrica custando cerca de R$ 0,85 por kWh — valor que também varia conforme a localidade e a distribuidora —, uma hora de uso do aparelho resulta em um gasto de aproximadamente R$ 1,27. Nessa comparação de custo por hora, a airfryer já se mostra mais econômica.

O tempo de preparo muda o jogo

A fritadeira elétrica, por seu sistema de convecção de ar quente em um espaço reduzido, cozinha a maioria dos alimentos de forma muito mais rápida que um forno a gás convencional, que precisa de pré-aquecimento e tem um espaço interno maior para aquecer.

Um bom exemplo são batatas assadas. No forno a gás, o preparo pode levar 45 minutos, resultando em um custo de aproximadamente R$ 1,46. Na airfryer, as mesmas batatas ficam prontas em cerca de 20 minutos, o que representa um gasto de apenas R$ 0,42. Nesse cenário, a economia proporcionada pela agilidade do aparelho elétrico é ainda mais evidente.

A lógica se aplica a diversos pratos rápidos, como empanados, legumes e pequenos pedaços de carne. Para cozimentos longos, que exigem fogo baixo por horas, como feijão, sopas e carnes de panela, o fogão a gás continua sendo a opção mais vantajosa.

Quando escolher cada um

Para otimizar os gastos, o ideal é usar os dois aparelhos de forma estratégica. A escolha inteligente depende da receita e da quantidade de comida.

Prefira a airfryer para: preparos de até 30 minutos, porções individuais ou para duas pessoas e para reaquecer alimentos de forma rápida e crocante.

Use o fogão a gás para: cozimentos que levam mais de uma hora, refeições em grande quantidade para a família e para preparar vários pratos ao mesmo tempo, utilizando diferentes bocas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.