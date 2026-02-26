As 5 praias mais bonitas e escondidas do litoral da Paraíba

Para quem busca fugir do agito de destinos consagrados como João Pessoa e Cabedelo, o litoral da Paraíba reserva refúgios de beleza intocada. São praias que combinam águas mornas, falésias coloridas e uma tranquilidade que parece parar o tempo. Explorar esses locais é uma oportunidade de conhecer um lado mais autêntico e preservado do estado.

Preparamos um roteiro com cinco paraísos que ainda não foram dominados pelo turismo de massa. Cada um oferece uma experiência única, seja pelo acesso, pela paisagem ou pela cultura local. São opções ideais para incluir na sua próxima viagem e descobrir as joias escondidas da costa paraibana.

Praia de Gramame

Situada na divisa entre os municípios de João Pessoa e Conde, a Praia de Gramame é um espetáculo da natureza. Ela é dividida ao meio pelo rio de mesmo nome, o que cria dois cenários distintos. O lado norte pertence à capital, enquanto o lado sul, conhecido como Gramamito, fica no Conde. De um lado, há o mar aberto com ondas suaves; do outro, uma lagoa de águas calmas, perfeita para um banho relaxante e seguro, especialmente para crianças.

Praia Bela

Também no Conde, Praia Bela se destaca pelo encontro do rio Mucatu com o mar. Na maré baixa, formam-se piscinas naturais de água morna, ideais para famílias. A infraestrutura é simples, com quiosques que servem petiscos frescos. O acesso é feito por uma estrada de terra, o que ajuda a manter o clima de exclusividade do local.

Barra de Camaratuba

No município de Mataraca, quase na divisa com o Rio Grande do Norte, esta praia é um paraíso para quem gosta de aventura. Inserida em uma área de proteção ambiental, é cercada por manguezais, dunas e uma extensa faixa de areia. Os ventos fortes atraem praticantes de kitesurf, enquanto as trilhas ecológicas levam a mirantes com vistas deslumbrantes.

Baía da Traição

Mais do que uma praia, é um destino cultural. Localizada na maior reserva indígena potiguara do Brasil, a região preserva as tradições de seu povo. Além das praias de mar calmo, como a do Forte e a de Tambá, o visitante pode conhecer a aldeia, as ruínas de uma igreja do século 17 e os canhões que protegiam a costa.

Praia do Amor

Vizinha da famosa Coqueirinho, a Praia do Amor tem como principal atrativo a Pedra Furada, uma rocha com um arco esculpido pela ação do mar. O acesso é mais restrito, geralmente feito por buggy ou caminhada na maré baixa. A beleza selvagem e o cenário quase deserto compensam o esforço para chegar até lá, rendendo fotos incríveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.