Paraíba se torna polo de energia renovável no Brasil; entenda

O estado tem atraído bilhões em investimentos para projetos de energia solar e eólica; saiba como isso está mudando a economia e a paisagem local

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
26/02/2026 13:02

Paraíba se torna polo de energia renovável no Brasil; entenda
O litoral da Paraíba sedia complexos eólicos que impulsionam o estado como polo de energia renovável no Brasil. crédito: Matheus Jampa da Silva/ Wikimedia Commons

A Paraíba está se consolidando como um dos principais polos de energia renovável do Brasil. Impulsionado por bilhões de reais em investimentos, o estado tem se destacado na produção de energia solar e eólica, transformando sua matriz energética e atraindo novos negócios para diversas regiões, especialmente para o Sertão.

O potencial do estado é favorecido por condições geográficas privilegiadas. A alta incidência de sol durante quase todo o ano e os ventos fortes e constantes criam um cenário ideal para a instalação de grandes usinas. Essas características naturais, combinadas a um ambiente regulatório favorável, têm sido decisivas para atrair empresas do setor energético.

Os projetos em andamento e os já concluídos representam uma mudança significativa para a economia paraibana. A construção e operação dos parques geram milhares de empregos, tanto diretos quanto indiretos, movimentando o setor de serviços e a construção civil em cidades do interior, como Santa Luzia e Junco do Seridó, que antes tinham poucas oportunidades.

Além da geração de empregos, os municípios que abrigam os empreendimentos observam um aumento na arrecadação de impostos. Essa nova receita permite mais investimentos públicos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida da população local.

O que muda com os novos investimentos?

A paisagem do Sertão paraibano também está sendo redesenhada. O cenário, antes marcado apenas pela vegetação da Caatinga, agora divide espaço com gigantescas turbinas eólicas e extensos campos de painéis fotovoltaicos. Essas estruturas se tornaram símbolos de um novo ciclo de desenvolvimento, baseado em sustentabilidade e tecnologia.

Com 61 parques em operação e uma capacidade instalada que já ultrapassa 2 GW, essa expansão não apenas fortalece a segurança energética do estado, mas também posiciona a Paraíba como protagonista na transição para uma economia de baixo carbono no país. O modelo de desenvolvimento tem atraído atenção de outros estados que buscam replicar o sucesso na atração de capital para o setor de energia limpa.

O fluxo de capital deve continuar crescendo nos próximos anos. Novos complexos de energia limpa já estão em fase de licenciamento ou construção, e o estado já mira o futuro, com projetos para se tornar também um polo de produção de hidrogênio verde, consolidando-se como uma peça-chave na transição energética do Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

