Turismo esportivo: 5 cidades ideais para quem ama viajar e competir

Imagine cruzar a linha de chegada de uma maratona com uma paisagem icônica ao fundo ou pedalar por estradas desafiadoras em um cenário completamente novo. O turismo esportivo está em alta no Brasil e combina a adrenalina da competição com a descoberta de novos lugares, atraindo milhares de atletas amadores todos os anos.

Se você busca unir um desafio pessoal a uma viagem inesquecível, algumas cidades brasileiras se destacam pela infraestrutura e pelos eventos que promovem. Elas oferecem percursos deslumbrantes e uma atmosfera que inspira qualquer competidor.

Rio de Janeiro (RJ)

A capital fluminense é o cenário de uma das maratonas mais bonitas do mundo. Correr pela orla, com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor como testemunhas, é uma experiência única. A cidade também sedia diversas provas de triatlo e travessias aquáticas.

Além dos grandes eventos, o Rio de Janeiro convida à prática diária de esportes. As ciclovias da orla e ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas estão sempre movimentadas, oferecendo um treino com vista privilegiada e total segurança.

Florianópolis (SC)

Conhecida como a "Ilha da Magia", Florianópolis é a capital do triatlo no Brasil. A cidade recebe anualmente o Ironman, uma das provas mais desafiadoras do circuito mundial, que atrai atletas de todos os continentes.

Suas praias de águas calmas são ideais para a natação, enquanto as estradas com subidas e cenários deslumbrantes formam o percurso perfeito para o ciclismo e a corrida. A combinação de natureza e estrutura faz da cidade um destino completo.

São Paulo (SP)

Palco da mais tradicional corrida de rua da América Latina, a São Silvestre, São Paulo respira esporte. A metrópole oferece um calendário repleto de corridas de rua durante todo o ano, com percursos que exploram diferentes regiões da cidade, do centro histórico a parques urbanos.

A capital paulista também possui uma excelente estrutura para treinos, com parques como o Ibirapuera e o Villa-Lobos, que se tornam pontos de encontro para corredores e ciclistas de todos os níveis.

Fortaleza (CE)

Com clima quente o ano inteiro e uma orla plana e extensa, Fortaleza é um convite para quem gosta de correr e pedalar. A Avenida Beira-Mar se transforma em uma grande pista para atletas amadores, especialmente no início da manhã e no fim da tarde.

A capital cearense também sedia importantes provas de triatlo, aproveitando suas águas mornas e seu percurso rápido. A brisa constante do mar ajuda a aliviar o calor e torna a prática esportiva mais agradável.

Foz do Iguaçu (PR)

Correr dentro de um Patrimônio Natural da Humanidade é o grande atrativo de Foz do Iguaçu. A Maratona Internacional de Foz do Iguaçu tem um percurso que termina dentro do Parque Nacional do Iguaçu, com vista para as Cataratas.

A energia do local, combinada ao desafio da prova, proporciona uma experiência única no calendário de corridas nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.