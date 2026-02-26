Além do VAR: outras tecnologias que estão mudando os esportes

O árbitro de vídeo, ou VAR, já se tornou uma presença comum nos campos de futebol, mas a revolução tecnológica no esporte vai muito além das polêmicas de arbitragem. Sensores inteligentes, análise de dados em tempo real e inteligência artificial estão redefinindo não apenas as regras, mas a própria performance dos atletas e a experiência dos torcedores ao redor do mundo.

Inovações que antes pareciam coisa de ficção científica agora são parte do dia a dia de diversas modalidades. Essas ferramentas oferecem uma precisão que o olho humano não consegue alcançar, auxiliando em decisões cruciais e fornecendo informações valiosas para as equipes técnicas. A tecnologia está mudando a forma como os jogos são disputados e assistidos.

Tecnologia em campo e na bola

No futebol, a tecnologia da linha do gol usa câmeras de alta velocidade para determinar, com precisão milimétrica, se a bola cruzou totalmente a linha. Um alerta é enviado diretamente para o relógio do árbitro em menos de um segundo, eliminando as dúvidas que marcavam lances históricos.

A bola inteligente, equipada com um sensor de movimento, foi uma das estrelas da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Ela envia dados 500 vezes por segundo para a sala do VAR, ajudando a identificar o momento exato de um toque e a tirar dúvidas em lances de impedimento, como no sistema semiautomático.

Outros esportes também contam com sistemas avançados. O tênis utiliza há anos o “Hawk-Eye” (Olho de Falcão), que rastreia a trajetória da bola e resolve jogadas duvidosas em segundos. No basquete da NBA, câmeras instaladas no alto das arenas monitoram cada movimento dos jogadores e da bola, gerando estatísticas detalhadas sobre arremessos e posicionamento.

O atleta monitorado por dados

Fora do campo de visão do público, os atletas vestem coletes equipados com GPS e monitores cardíacos. Esses dispositivos coletam uma enorme quantidade de dados durante treinos e jogos, oferecendo um panorama completo do esforço físico de cada um.

As comissões técnicas analisam informações como distância percorrida, velocidade máxima, aceleração e nível de desgaste físico. O objetivo é otimizar o desempenho, personalizar treinamentos e, principalmente, prevenir lesões musculares ao identificar sinais de fadiga antes que se tornem um problema mais sério.

A inteligência artificial também já analisa padrões táticos de equipes adversárias, identificando pontos fracos e sugerindo as melhores estratégias para uma partida. Os sistemas processam horas de vídeos para encontrar tendências que passariam despercebidas pela análise humana, dando uma nova dimensão ao planejamento tático.

