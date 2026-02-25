IRPF 2026: 7 despesas que você pode deduzir e talvez não saiba

A declaração do Imposto de Renda 2026 se aproxima e, com ela, a chance de reduzir legalmente o valor a pagar ou aumentar a restituição. É importante lembrar que as deduções detalhadas a seguir são aplicáveis apenas para quem opta pelo modelo de declaração completa, e não pela simplificada.

Muitos contribuintes já conhecem os abatimentos com saúde e educação, mas existem outras despesas que também podem reduzir a base de cálculo e que pouca gente aproveita. Conhecer essas possibilidades é fundamental para um planejamento tributário eficiente.

Leia Mais

Despesas que podem reduzir seu imposto

1. Planos de previdência privada (PGBL)

As contribuições feitas para um plano do tipo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) podem ser deduzidas, com limite de até 12% da sua renda bruta tributável anual. Essa dedução é vantajosa apenas para quem faz a declaração no modelo de declaração completa. Planos do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) não são dedutíveis.

2. Pensão alimentícia

O valor integral da pensão alimentícia pode ser deduzido, mas apenas quando a obrigação de pagamento for estabelecida por uma decisão judicial ou por um acordo extrajudicial registrado formalmente. Quem recebe o valor, por outro lado, precisa declará-lo como rendimento tributável.

3. Despesas relacionadas a aluguéis recebidos

Quem recebe rendimentos de aluguel pode abater despesas ligadas à manutenção do imóvel, como IPTU e taxas de condomínio, do valor total recebido. Essa não é uma dedução da base de cálculo geral do imposto, mas sim uma forma de reduzir a renda tributável proveniente especificamente dos aluguéis.

4. Honorários de advogados

Gastos com advogados podem ser abatidos, mas com uma condição específica: os honorários devem estar ligados a processos judiciais que geraram rendimentos tributáveis ao contribuinte, como em uma ação trabalhista. O valor dos honorários é deduzido diretamente do montante recebido na causa, diminuindo a base de cálculo desse rendimento.

5. Livro-caixa para profissionais autônomos

Profissionais liberais e autônomos sem CNPJ podem utilizar o livro-caixa para deduzir despesas indispensáveis para a realização de seu trabalho. Isso inclui gastos como aluguel de escritório, água, luz, telefone e materiais de consumo, que são abatidos da receita obtida com a atividade.

6. Doações incentivadas

Doações feitas a fundos específicos, como os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Fundos da Pessoa Idosa, podem ser deduzidas diretamente do imposto devido. O limite global é de 6% do imposto, mas é preciso respeitar os limites individuais para cada tipo de fundo, que geralmente são de 3% cada.

7. Gastos com instrução no exterior

Despesas com educação formal no exterior, como cursos de graduação ou pós-graduação, também são dedutíveis. As regras são as mesmas aplicadas aos gastos com instrução no Brasil, com um limite anual de R$ 3.561,50 por pessoa (valor de referência para a declaração de 2025, sujeito a atualização). Cursos de idiomas ou intercâmbios culturais não são elegíveis.

Lembre-se de guardar todos os comprovantes dessas despesas por, no mínimo, cinco anos, pois a Receita Federal pode solicitá-los. As regras e valores oficiais para a declaração de 2026 costumam ser divulgados no início do ano, portanto, consulte sempre o site oficial para confirmar os limites vigentes antes de enviar sua declaração.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.