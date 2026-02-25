Vai a Milão? Roteiro de 3 dias para aproveitar o melhor da cidade

Milão vai muito além do futebol e da moda. A cidade italiana, que respira história e pulsa com uma energia moderna, é o destino ideal para uma viagem curta e inesquecível. Se você está planejando uma visita, este roteiro de três dias foi desenhado para otimizar seu tempo e garantir que você aproveite o melhor que a capital da Lombardia tem a oferecer.

Dia 1: história, arte e o clássico aperitivo

Comece sua jornada no coração de Milão, a Piazza del Duomo. A imponente Catedral de Milão é a grande estrela. Reserve um tempo para visitar seu interior e, principalmente, subir ao terraço. A vista panorâmica da cidade com os Alpes ao fundo é uma imagem que ficará na memória. A subida pode ser feita por escadas ou elevador.

Ao lado da praça, entre na Galleria Vittorio Emanuele II, um dos shoppings mais antigos e luxuosos do mundo. Mesmo que não vá às compras, a arquitetura vale a visita. Atravesse a galeria para chegar ao Teatro alla Scala, a lendária casa de ópera milanesa. À noite, a melhor pedida é ir para o bairro de Navigli. A região dos canais é famosa pelo aperitivo, um costume local onde você paga por uma bebida e tem acesso a um buffet de petiscos.

Dia 2: moda, futebol e vida noturna

O segundo dia é dedicado a duas grandes paixões milanesas. Pela manhã, explore o Quadrilatero della Moda. Ruas como a Via Montenapoleone e a Via della Spiga abrigam as principais grifes de luxo do mundo. É o lugar perfeito para ver as últimas tendências e admirar as vitrines criativas.

Para os amantes do esporte, a tarde é reservada para o Estádio San Siro, também conhecido como Giuseppe Meazza. A casa da Inter de Milão e do Milan oferece um tour que permite conhecer os vestiários, a sala de imprensa e pisar na beira do gramado. O museu do estádio conta a história dos dois clubes rivais. Ao final do dia, o bairro de Brera oferece um ambiente boêmio com excelentes opções de restaurantes para o jantar.

Dia 3: obra-prima renascentista e compras

Reserve a manhã do último dia para uma das obras de arte mais famosas da história: “A Última Ceia”, de Leonardo da Vinci. O afresco fica no refeitório do convento Santa Maria delle Grazie. Atenção: é fundamental comprar os ingressos com meses de antecedência pela internet, pois eles se esgotam rapidamente.

Depois da visita, caminhe até o Castello Sforzesco, uma fortaleza que hoje abriga vários museus e galerias. Atrás do castelo, o Parco Sempione é um ótimo local para relaxar. Para as últimas compras, a Corso Buenos Aires é uma avenida com mais de um quilômetro de extensão, repleta de lojas de marcas internacionais e locais com preços mais acessíveis.

