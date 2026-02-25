Sua casa está segura? 5 cuidados para evitar infiltrações e mofo

As chuvas intensas que atingem Belo Horizonte neste período do ano trazem uma preocupação que vai além das ruas: a umidade dentro de casa. Infiltrações, mofo e problemas estruturais podem surgir silenciosamente, comprometendo não apenas o imóvel, mas também a saúde dos moradores. Proteger sua residência é fundamental para evitar dores de cabeça e gastos inesperados.

Paredes manchadas, pintura descascando e um cheiro característico de umidade são os primeiros sinais de que a água encontrou um caminho para dentro. Agir de forma preventiva é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o conforto do seu lar. Medidas simples, quando aplicadas corretamente, podem fazer toda a diferença.

Leia Mais

Cuidados essenciais para evitar infiltrações e mofo

Manter a casa livre da umidade excessiva exige atenção constante. A recomendação é realizar uma inspeção preventiva ao menos uma vez por ano, preferencialmente antes do período chuvoso, pois a manutenção é sempre mais barata e simples do que a correção de danos já estabelecidos.

Limpe calhas e telhados: o acúmulo de folhas e sujeira impede o escoamento correto da água da chuva. Essa barreira faz com que a água se infiltre por telhas e lajes, causando goteiras e manchas no teto. A limpeza deve ser feita periodicamente, principalmente antes da temporada de chuvas. Vede trincas e fissuras: paredes externas, muros e a junção de janelas são pontos críticos para a entrada de água. Inspecione essas áreas com cuidado e utilize selantes ou argamassa impermeável para fechar qualquer abertura, por menor que pareça. Garanta a ventilação dos ambientes: o mofo se prolifera em locais úmidos, escuros e com pouca circulação de ar. Crie o hábito de abrir janelas e portas diariamente, mesmo em dias frios ou chuvosos, para permitir que o ar se renove. Em banheiros e cozinhas, o uso de exaustores ajuda a eliminar o vapor. Impermeabilize áreas críticas: paredes que recebem chuva direta, fundações e lajes expostas precisam de uma camada extra de proteção. O mercado oferece diversas soluções, como mantas asfálticas e tintas impermeabilizantes, que criam uma barreira eficaz contra a umidade. Observe sinais de vazamento interno: nem toda infiltração vem de fora. Canos furados dentro das paredes podem causar estragos significativos. Fique atento a manchas de umidade que aparecem sem relação com a chuva, contas de água com valor elevado ou mofo concentrado em um único ponto.

Em situações de risco iminente, como rachaduras grandes, deslocamento de estruturas ou alagamentos, não hesite em contatar as autoridades. A Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.