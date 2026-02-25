Seguro contra enchente: saiba como funciona e se vale a pena

Diante da frequência de chuvas intensas em Belo Horizonte, a preocupação com alagamentos e os prejuízos financeiros cresce entre os moradores. Uma forma de resguardar o patrimônio contra desastres naturais é o seguro contra enchentes, uma proteção que geralmente é adicionada como uma cobertura extra em apólices residenciais, empresariais e de veículos.

Essa proteção funciona como um complemento ao seguro principal. Ao ser acionada, ela garante indenização para danos causados diretamente pela entrada de água no imóvel ou veículo em decorrência de chuvas fortes, transbordamento de rios ou alagamentos de vias públicas. O valor da cobertura é definido no momento da contratação e impacta diretamente no custo final da apólice.

O que o seguro contra enchente cobre?

A cobertura varia conforme a seguradora e é fundamental entender as definições usadas na apólice, que podem distinguir tecnicamente entre "enchente", "alagamento" e "inundação". Geralmente, a proteção abrange os bens de forma ampla. É importante verificar no contrato quais são as exclusões, que costumam incluir danos por infiltrações, goteiras ou vazamentos internos, problemas que não são considerados desastres naturais.

Os principais itens cobertos são:

Imóveis: danos à estrutura da casa ou do estabelecimento comercial, como paredes, pisos, instalações elétricas e pintura.

Conteúdo do imóvel: prejuízos em móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e outros objetos que estavam dentro do local atingido.

Veículos: a maioria dos seguros automotivos com cobertura compreensiva (a mais completa) já inclui proteção contra enchentes e outros fenômenos naturais.

Vale a pena contratar a proteção?

A decisão de incluir essa cobertura na apólice depende de uma análise de risco. Moradores de áreas com histórico de alagamentos, especialmente as que ficam próximas a córregos ou em regiões mais baixas da cidade, são os que mais se beneficiam dessa proteção. Apesar dos riscos, a adesão a essa cobertura ainda é baixa no Brasil. O custo adicional, no entanto, costuma ser um pequeno percentual do valor total do seguro, o que o torna vantajoso diante do alto prejuízo que uma enchente pode causar.

Para contratar, o interessado deve procurar sua seguradora ou um corretor e solicitar a inclusão da cobertura adicional. É fundamental ler com atenção o contrato para entender os limites de indenização, as exclusões e o valor da franquia, que é a participação do segurado nos custos em caso de sinistro.

