Fora da ficção: conheça o castelo na Romênia que serviu de cenário para Wandinha

A série “Wandinha”, da Netflix, continua a despertar a curiosidade dos fãs. Que tal conhecer um dos cenários mais icônicos da primeira temporada da produção? A sombria Academia Nunca Mais existe na vida real e fica na Romênia, embora as filmagens das temporadas seguintes tenham se mudado para a Irlanda.

O local que serviu de fachada para a escola de jovens com habilidades especiais é o Castelo Cantacuzino. A construção imponente não fica em uma cidade fictícia, mas sim em Bu?teni, um pequeno município nas Montanhas dos Cárpatos. A produção da série utilizou computação gráfica para adicionar torres e outros detalhes góticos, mas a base arquitetônica é totalmente real.

Leia Mais

Inaugurado em 1911, o castelo foi a residência de verão de Gheorghe Grigore Cantacuzino, um importante político romeno da época. Hoje, o espaço funciona como um museu aberto ao público, preservando móveis originais, obras de arte e uma atmosfera que parece ter saído diretamente de um conto de fadas sombrio.

Como visitar o castelo de “Wandinha”

Chegar ao Castelo Cantacuzino é relativamente simples. A cidade de Bu?teni fica a cerca de duas horas de trem ou carro de Bucareste, a capital da Romênia. O local está aberto para visitação durante todo o ano, mas é sempre bom verificar os horários de funcionamento no site oficial antes de planejar a viagem.

Os ingressos permitem explorar tanto os jardins quanto o interior do castelo. Segundo informações recentes, o bilhete básico para um adulto custa cerca de R$ 106, mas é recomendável consultar o site oficial para valores atualizados. Além da visitação tradicional, o espaço também promove exposições de arte e eventos culturais.

Explore a Transilvânia nas proximidades

Apesar de Bu?teni estar localizada na região da Valáquia, sua proximidade com a Transilvânia permite que a visita ao castelo seja combinada com um roteiro pela famosa região. A área é célebre por suas paisagens e lendas, sendo o lar do Castelo de Bran, o mais associado à história do Drácula. A fortaleza fica a menos de uma hora de carro de Bu?teni e é um dos pontos turísticos mais populares do país.

Outra parada obrigatória é a cidade de Bra?ov. Com seu centro histórico medieval bem preservado, ruas charmosas e a imponente Igreja Negra, o local oferece uma imersão completa na cultura e na história da região. A cidade serve como uma ótima base para explorar as montanhas dos Cárpatos e outros vilarejos próximos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.