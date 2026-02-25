Prova de vida do INSS: quem precisa fazer em 2026 e como funciona

Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não precisam mais se deslocar a uma agência bancária para realizar a prova de vida em 2026. O procedimento agora é feito de forma automática pelo governo, por meio do cruzamento de dados de diferentes bases governamentais para confirmar que o titular do benefício está vivo.

Essa mudança, implementada para trazer mais comodidade e segurança, busca evitar fraudes e pagamentos indevidos. A comprovação de vida continua sendo obrigatória, mas a responsabilidade de realizá-la passou a ser do próprio INSS, que monitora as atividades dos cidadãos em registros públicos para validar a informação. Estima-se que cerca de 80% dos segurados já tenham a comprovação validada automaticamente com o novo sistema.

Leia Mais

Como funciona a prova de vida automática?

O INSS considera válidos diversos atos registrados em bases de dados de órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Quando uma pessoa realiza qualquer uma das ações abaixo, o sistema entende como uma prova de vida. A renovação acontece de forma automática, sem que o beneficiário precise fazer nada.

Confira algumas das informações que o governo utiliza:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou a outros aplicativos do governo federal;

Realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico;

Atendimento presencial em agências do INSS ou por reconhecimento biométrico em entidades parceiras;

Vacinação ou atendimento no sistema público de saúde (SUS);

Atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico);

Votação nas eleições;

Emissão ou renovação de documentos como RG, CNH e passaporte.

E se meus dados não forem encontrados?

Caso o INSS não encontre nenhum registro de atividade do beneficiário no período de 10 meses após a data de seu aniversário, o órgão enviará uma notificação. O comunicado pode chegar pelo aplicativo Meu INSS, por canais bancários ou por uma carta. A partir do recebimento, a pessoa terá 60 dias para realizar um dos atos listados acima ou comparecer a uma agência.

É importante destacar que o benefício não é bloqueado imediatamente. O bloqueio só ocorre se, após o prazo de 60 dias, não houver nenhuma comprovação. Caso isso aconteça, os valores retidos são pagos retroativamente assim que a situação for regularizada. Para os beneficiários com dificuldade de locomoção ou acamados, é possível agendar uma visita de um servidor do INSS em casa, bastando solicitar o serviço pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

E quem mora no exterior?

Beneficiários que residem no exterior devem realizar a prova de vida em embaixadas ou consulados brasileiros. Também é possível fazer a comprovação por meio de um formulário específico, que deve ser preenchido e autenticado em um órgão público local e depois enviado ao INSS.

A recomendação é que todos os segurados mantenham seus dados de contato sempre atualizados no Meu INSS ou pelo telefone 135. Para consultar a data da última confirmação de vida, basta acessar o aplicativo Meu INSS e buscar pela opção “prova de vida”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.