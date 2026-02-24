Além do repelente: 7 plantas que ajudam a afastar o mosquito da dengue

Com o aumento dos casos de dengue em todo o país, a busca por formas de proteção contra o mosquito Aedes aegypti se intensificou. Além dos repelentes e dos cuidados para eliminar água parada, algumas plantas podem ser aliadas naturais nesta tarefa, ajudando a manter os insetos longe de casa. Elas liberam aromas e óleos essenciais que, segundo a crença popular, atuam como repelentes, ao mesmo tempo que decoram o ambiente.

É importante destacar que, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butantan, produtos naturais como citronela, lavanda e outras plantas aromáticas não possuem estudos conclusivos que comprovem sua eficácia como repelentes contra o Aedes aegypti. Essas plantas podem ser usadas apenas como medida complementar e decorativa, nunca substituindo repelentes aprovados pelo Ministério da Saúde e outras medidas de prevenção.

O cultivo dessas espécies pode ser feito em vasos, jardineiras ou diretamente no jardim, preferencialmente perto de portas e janelas para que seus aromas se espalhem pelo ambiente. É fundamental destacar que o uso dessas plantas atua como uma proteção complementar, mas não substitui as medidas essenciais de prevenção, como a eliminação de recipientes com água parada, onde o mosquito se reproduz.

Conheça sete espécies aromáticas tradicionalmente associadas a propriedades repelentes, embora sem eficácia comprovada contra o Aedes aegypti:

Citronela: é a mais famosa quando o assunto é repelente natural. Seu cheiro forte e cítrico, muito desagradável para os mosquitos, é a base de diversos produtos industrializados, embora estudos conclusivos sobre sua eficácia específica contra o Aedes aegypti ainda sejam limitados. Pode ser cultivada em vasos grandes ou no jardim e precisa de sol pleno para liberar seu aroma com mais intensidade.

Lavanda: além de seu perfume relaxante para os humanos, o aroma da lavanda é conhecido por ser desagradável para muitos insetos, incluindo o Aedes aegypti. Suas flores liberam um óleo que os mosquitos tendem a evitar. A planta se adapta bem a vasos e gosta de bastante luz solar e pouca água.

Alecrim: o odor forte e amadeirado do alecrim não agrada aos mosquitos. Manter um vaso de alecrim na cozinha ou na varanda ajuda a criar um ambiente aromático que pode manter os insetos afastados. É uma planta resistente, que precisa de sol direto e solo bem drenado para se desenvolver.

Manjericão: essa erva aromática, muito usada na culinária, exala um cheiro que pode incomodar os mosquitos. Existem diversas variedades, e todas possuem essa propriedade. É fácil de cuidar em pequenos vasos e pode ficar em locais que recebam luz solar por algumas horas.

Hortelã: o aroma refrescante da hortelã, ou menta, também pode ajudar a repelir o mosquito da dengue. Por ser uma planta que se espalha com facilidade, o ideal é cultivá-la em vasos ou jardineiras para controlar seu crescimento e concentrar seu poder aromático.

Cravo-de-defunto (Tagetes): popular em jardins por suas flores vibrantes, o cravo-de-defunto emite um cheiro característico que pode afastar diversos tipos de insetos, incluindo o Aedes aegypti. É uma planta de fácil cultivo, que floresce sob sol pleno.

Gerânio: os gerânios, especialmente as variedades perfumadas, liberam uma fragrância parecida com a da citronela quando suas folhas são agitadas pelo vento ou tocadas. São ótimos para cultivar em vasos suspensos ou floreiras em janelas, ajudando a criar uma barreira aromática.

Lembre-se: para uma proteção efetiva contra o mosquito da dengue, use apenas repelentes aprovados pela Anvisa com comprovação científica. As plantas mencionadas servem como complemento decorativo e aromático, mas não substituem as medidas essenciais de prevenção.

