7 erros comuns na declaração do Imposto de Renda que levam à malha fina

A temporada de declaração do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base de 2025, se aproxima e, com ela, a preocupação de muitos contribuintes em não cometer erros que possam levar à malha fina da Receita Federal. Um simples descuido no preenchimento pode resultar em pendências com o Fisco, gerando multas e dores de cabeça. Conhecer os equívocos mais comuns é o primeiro passo para garantir uma declaração tranquila e correta.

Pequenas falhas, como a omissão de rendimentos ou a inclusão de despesas não comprovadas, são facilmente detectadas pelo cruzamento de dados do sistema da Receita. Para ajudar você a evitar esses problemas, listamos os sete erros mais frequentes que podem prender sua declaração para uma análise mais detalhada. Fique atento aos detalhes e organize seus documentos com antecedência.

Omitir fontes de renda

Todos os rendimentos tributáveis devem ser declarados, incluindo salários, aluguéis, pensões, trabalhos como autônomo e até mesmo lucros de investimentos. Esquecer de informar uma fonte pagadora, mesmo que de um trabalho temporário, é um dos principais motivos para cair na malha fina, pois as empresas também informam esses pagamentos à Receita Federal. Informar despesas médicas incorretamente

Gastos com saúde são dedutíveis, mas precisam ser informados corretamente. Apenas despesas do titular e de seus dependentes, comprovadas com notas fiscais ou recibos, são válidas. Incluir gastos com procedimentos puramente estéticos (diferente de cirurgias plásticas reparadoras, que são dedutíveis) ou despesas de não dependentes é um erro comum que o Fisco identifica facilmente. Erros na declaração de dependentes

Incluir um dependente exige atenção. É preciso declarar todos os rendimentos que essa pessoa recebeu no ano, como salários de estágio ou pensões. Outro erro frequente é incluir dependentes que não se enquadram nas regras: filhos só podem ser dependentes até 21 anos, ou até 24 anos se estiverem cursando ensino superior ou técnico. Pais só podem ser dependentes se não possuírem renda própria acima do limite de isenção. Digitar valores ou dados errados

Um simples erro de digitação pode criar uma grande inconsistência. Informar um valor com um zero a mais ou a menos, ou errar um número do CPF ou CNPJ da fonte pagadora, causa divergências imediatas no sistema. A revisão cuidadosa de todos os campos antes do envio é fundamental. Esquecer de declarar saldos bancários e aplicações

Quando obrigado a declarar o Imposto de Renda, o contribuinte deve informar os saldos em contas correntes, poupanças e investimentos em 31 de dezembro do ano anterior. A omissão desses valores pode ser interpretada como tentativa de ocultar patrimônio, especialmente quando há inconsistências entre rendimentos declarados e movimentações financeiras. Variação patrimonial incompatível

Se o seu patrimônio aumentou significativamente em um ano, a origem desse dinheiro precisa estar clara na declaração. Comprar um carro ou um imóvel sem declarar a renda correspondente para justificar a aquisição é um forte indício de sonegação para a Receita Federal. Não atualizar o valor de bens

Ao vender um bem, como um imóvel ou veículo, é preciso dar baixa na declaração e apurar o ganho de capital. Muitos contribuintes esquecem de remover o bem da lista ou de declarar o lucro obtido na transação, que é tributável. Manter a declaração de bens atualizada evita inconsistências.

