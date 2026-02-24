Cuidado com golpes: as 5 fraudes mais comuns contra aposentados do INSS

Com a divulgação do calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aposentados e pensionistas precisam redobrar a atenção. Criminosos aproveitam o período para aplicar golpes, usando táticas cada vez mais sofisticadas para roubar dados e dinheiro dos beneficiários. As abordagens ocorrem por telefone, mensagens de texto e WhatsApp.

Essas fraudes exploram a boa-fé e, muitas vezes, a vulnerabilidade de pessoas idosas. Os estelionatários se passam por funcionários do INSS ou de bancos para ganhar a confiança das vítimas. Conhecer as armadilhas mais comuns é o primeiro passo para se proteger.

Os golpes mais frequentes contra beneficiários

Os esquemas fraudulentos variam, mas geralmente envolvem a promessa de alguma vantagem financeira ou a criação de um senso de urgência. Abaixo, listamos as cinco fraudes mais aplicadas atualmente.

1. Falsa prova de vida online: golpistas entram em contato com o aposentado e afirmam que ele precisa realizar a prova de vida de forma remota. Na chamada, solicitam o envio de documentos e uma foto (selfie), que são usados para abrir contas ou solicitar empréstimos em nome da vítima.

2. Empréstimo consignado não solicitado: criminosos conseguem os dados do beneficiário e contratam um empréstimo consignado sem autorização. O valor é depositado na conta da vítima, mas os golpistas logo entram em contato, alegando um "erro", e fornecem uma conta para a devolução do dinheiro, que pertence a eles.

3. Revisão de benefício ou valores atrasados: a abordagem informa que o aposentado tem direito a receber uma quantia referente a uma suposta revisão do benefício. Para liberar o pagamento, o estelionatário exige o depósito de uma taxa para cobrir custos administrativos, mas o dinheiro nunca é liberado.

4. Atualização cadastral falsa: um falso funcionário do INSS liga para o segurado e pede a confirmação de todos os dados pessoais, como CPF, número do benefício e senha do portal "Meu INSS". Com essas informações em mãos, eles conseguem acessar o sistema e alterar os dados bancários para desviar o pagamento.

5. Golpe do motoboy: o criminoso se passa por um gerente de banco e informa que o cartão do beneficiário foi clonado. Ele orienta a vítima a cortar o cartão ao meio, sem danificar o chip, e a entregá-lo a um motoboy que irá até sua casa. Com o cartão e a senha, que muitas vezes é solicitada na ligação, os golpistas fazem compras e saques.

Como se proteger das fraudes

Adotar algumas medidas de segurança pode evitar grandes prejuízos financeiros e emocionais. A principal recomendação é nunca agir por impulso e sempre desconfiar de contatos não solicitados.

O INSS não solicita dados pessoais, senhas ou fotos por telefone ou WhatsApp. Convocações oficiais podem chegar por e-mail, mas sempre estarão registradas no Meu INSS e nunca pedirão senhas ou dados sensíveis.

Nunca forneça sua senha do banco, do cartão ou do portal "Meu INSS" para ninguém. Essas informações são estritamente pessoais.

Desconfie de ofertas de dinheiro fácil ou de propostas para resolver problemas burocráticos rapidamente mediante pagamento de taxas.

Toda a comunicação oficial e serviços do órgão devem ser buscados diretamente no aplicativo ou site "Meu INSS" ou pela central de atendimento no telefone 135.

Caso receba uma ligação suspeita, desligue imediatamente e não forneça nenhuma informação. Se desconfiar de algo, procure a agência bancária ou um posto do INSS.

