Cuidado com golpes: as 5 fraudes mais comuns contra aposentados do INSS

Criminosos se aproveitam da vulnerabilidade para roubar dados e dinheiro; conheça as armadilhas mais frequentes e aprenda a se proteger de estelionatários

Juliane Aguiar
24/02/2026 15:00

Cuidado com golpes: as 5 fraudes mais comuns contra aposentados do INSS
Golpes contra aposentados do INSS são aplicados por telefone e WhatsApp; saiba como se proteger de fraudes online. crédito: Freepik

Com a divulgação do calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aposentados e pensionistas precisam redobrar a atenção. Criminosos aproveitam o período para aplicar golpes, usando táticas cada vez mais sofisticadas para roubar dados e dinheiro dos beneficiários. As abordagens ocorrem por telefone, mensagens de texto e WhatsApp.

Essas fraudes exploram a boa-fé e, muitas vezes, a vulnerabilidade de pessoas idosas. Os estelionatários se passam por funcionários do INSS ou de bancos para ganhar a confiança das vítimas. Conhecer as armadilhas mais comuns é o primeiro passo para se proteger.

Os golpes mais frequentes contra beneficiários

Os esquemas fraudulentos variam, mas geralmente envolvem a promessa de alguma vantagem financeira ou a criação de um senso de urgência. Abaixo, listamos as cinco fraudes mais aplicadas atualmente.

1. Falsa prova de vida online: golpistas entram em contato com o aposentado e afirmam que ele precisa realizar a prova de vida de forma remota. Na chamada, solicitam o envio de documentos e uma foto (selfie), que são usados para abrir contas ou solicitar empréstimos em nome da vítima.

2. Empréstimo consignado não solicitado: criminosos conseguem os dados do beneficiário e contratam um empréstimo consignado sem autorização. O valor é depositado na conta da vítima, mas os golpistas logo entram em contato, alegando um "erro", e fornecem uma conta para a devolução do dinheiro, que pertence a eles.

3. Revisão de benefício ou valores atrasados: a abordagem informa que o aposentado tem direito a receber uma quantia referente a uma suposta revisão do benefício. Para liberar o pagamento, o estelionatário exige o depósito de uma taxa para cobrir custos administrativos, mas o dinheiro nunca é liberado.

4. Atualização cadastral falsa: um falso funcionário do INSS liga para o segurado e pede a confirmação de todos os dados pessoais, como CPF, número do benefício e senha do portal "Meu INSS". Com essas informações em mãos, eles conseguem acessar o sistema e alterar os dados bancários para desviar o pagamento.

5. Golpe do motoboy: o criminoso se passa por um gerente de banco e informa que o cartão do beneficiário foi clonado. Ele orienta a vítima a cortar o cartão ao meio, sem danificar o chip, e a entregá-lo a um motoboy que irá até sua casa. Com o cartão e a senha, que muitas vezes é solicitada na ligação, os golpistas fazem compras e saques.

Como se proteger das fraudes

Adotar algumas medidas de segurança pode evitar grandes prejuízos financeiros e emocionais. A principal recomendação é nunca agir por impulso e sempre desconfiar de contatos não solicitados.

  • O INSS não solicita dados pessoais, senhas ou fotos por telefone ou WhatsApp. Convocações oficiais podem chegar por e-mail, mas sempre estarão registradas no Meu INSS e nunca pedirão senhas ou dados sensíveis.

  • Nunca forneça sua senha do banco, do cartão ou do portal "Meu INSS" para ninguém. Essas informações são estritamente pessoais.

  • Desconfie de ofertas de dinheiro fácil ou de propostas para resolver problemas burocráticos rapidamente mediante pagamento de taxas.

  • Toda a comunicação oficial e serviços do órgão devem ser buscados diretamente no aplicativo ou site "Meu INSS" ou pela central de atendimento no telefone 135.

  • Caso receba uma ligação suspeita, desligue imediatamente e não forneça nenhuma informação. Se desconfiar de algo, procure a agência bancária ou um posto do INSS.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay