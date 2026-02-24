Assine
Imposto de Renda 2026: o que se sabe sobre prazos e regras

Regras oficiais serão divulgadas em março; veja o calendário esperado e como a declaração pré-preenchida pode facilitar o processo

24/02/2026 14:31

Imposto de Renda 2026: o que se sabe sobre prazos e regras
O computador e a internet são ferramentas essenciais para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2026. crédito: Kritsada Seekham/ Pexels

A Receita Federal deve anunciar as regras oficiais para a declaração do Imposto de Renda 2026 na primeira quinzena de março. Diferente do que foi especulado, o programa gerador ainda não está disponível para download. No entanto, os contribuintes já podem se organizar com base no calendário dos anos anteriores e nas informações já confirmadas pelo Fisco.

O que esperar do calendário do IR 2026

Embora as datas exatas dependam da confirmação oficial, o cronograma do Imposto de Renda costuma seguir um padrão. Empresas e instituições financeiras têm até o dia 28 de fevereiro de 2026 para disponibilizar os informes de rendimentos aos contribuintes. Já o período de entrega da declaração, com base no ano passado, deve começar em 15 de março e terminar em 31 de maio.

Aposta na declaração pré-preenchida continua

A grande aposta da Receita para simplificar o processo continua sendo a declaração pré-preenchida. A ferramenta, que importa automaticamente diversas informações do contribuinte, está disponível para usuários com conta Gov.br nos níveis prata ou ouro. A expectativa é que a adesão ao modelo continue crescendo, após atingir 50,3% dos declarantes no ano anterior, ajudando a reduzir erros e o risco de cair na malha fina.

A nova faixa de isenção só vale em 2027

É importante esclarecer que a nova faixa de isenção do Imposto de Renda, que beneficia quem ganha até R$ 5 mil, ainda não terá impacto na declaração de 2026. Essa mudança se aplica aos rendimentos recebidos ao longo de 2026 e, portanto, só será refletida na declaração a ser entregue em 2027.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

