Como cuidar da saúde do coração após os 70 anos; veja 5 dicas

A recente notícia sobre o infarto do ator Herson Capri, aos 74 anos, acendeu um alerta sobre a saúde do coração após os 70. O ator passou por um cateterismo para a colocação de um stent e já recebeu alta para se recuperar em casa, um caso que reforça a importância da prevenção e do cuidado contínuo. Nessa fase da vida, o sistema cardiovascular exige atenção redobrada, mas adotar hábitos saudáveis pode garantir mais qualidade de vida e longevidade. Cuidar do coração não é apenas sobre tratar doenças, mas principalmente sobre prevenir que elas apareçam.

Com o envelhecimento, o coração e os vasos sanguíneos passam por mudanças naturais que podem aumentar o risco de problemas como hipertensão, arritmias e insuficiência cardíaca. Por isso, a prevenção se torna a principal ferramenta para um envelhecimento ativo e saudável. Ajustes no estilo de vida são essenciais e podem fazer toda a diferença.

Confira cinco dicas fundamentais para cuidar da saúde do coração após os 70 anos.

1. Acompanhamento médico rigoroso

Consultas regulares são indispensáveis. Além de medir a pressão arterial com frequência, é fundamental realizar exames periódicos como o eletrocardiograma, o ecocardiograma e testes de sangue para verificar os níveis de colesterol e glicose. Esse monitoramento permite identificar qualquer alteração precocemente, facilitando o tratamento e evitando complicações graves.

2. Alimentação amiga do coração

A dieta tem um papel central na saúde cardiovascular. Reduza o consumo de sal, açúcar e gorduras saturadas, presentes em alimentos ultraprocessados, frituras e carnes gordurosas. Dê preferência a uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e proteínas magras, como peixes e frango. A dieta mediterrânea, por exemplo, é um modelo excelente a ser seguido.

3. Movimento na medida certa

A prática regular de atividade física fortalece o músculo cardíaco e melhora a circulação. Caminhadas, natação, hidroginástica ou até mesmo dança são ótimas opções. A recomendação geral é praticar pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana, mas é fundamental que cada caso seja avaliado individualmente. Consulte sempre um médico para receber a liberação e a orientação adequada, evitando lesões e garantindo a segurança.

4. Gerenciamento de medicamentos

Muitas pessoas com mais de 70 anos utilizam medicamentos para controlar condições crônicas, como pressão alta ou diabetes. É crucial tomar todos os remédios exatamente como prescritos, sem pular doses ou interromper o tratamento por conta própria. Manter uma lista atualizada de todos os medicamentos e levá-la às consultas ajuda a evitar interações perigosas.

5. Bem-estar emocional

O estresse crônico e a depressão podem impactar negativamente a saúde do coração. Manter a mente ativa e o estado emocional equilibrado é vital. Invista em atividades que tragam prazer, como hobbies, leitura, encontros com amigos e familiares, e práticas de relaxamento. O bem-estar mental é um pilar tão importante quanto a saúde física.

