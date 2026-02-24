Cuca, pinhão e chimarrão: os sabores que definem a culinária do Sul

A culinária do Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, vai muito além do tradicional churrasco. Sabores que misturam a herança europeia com ingredientes nativos criam uma identidade gastronômica rica e diversificada, onde a cuca, o pinhão e o chimarrão se destacam como verdadeiros símbolos culturais da região.

A influência alemã é visível em mesas de café da manhã e da tarde, especialmente nos tradicionais cafés coloniais. A cuca, um bolo de massa macia coberto por uma farofa crocante de açúcar e canela, é um exemplo claro dessa herança. Originalmente servida apenas em ocasiões especiais, hoje ela é encontrada em diversos sabores, como uva, banana, goiabada, chocolate e abacaxi, e se tornou um prato indispensável em festas comunitárias e encontros familiares.

Com a chegada das estações mais frias, o pinhão assume o protagonismo. Semente da araucária, árvore símbolo do Sul, ele é colhido principalmente entre abril e julho. O seu consumo é uma tradição que atravessa gerações, seja cozido em água e sal, assado na chapa do fogão a lenha ou como ingrediente principal de pratos mais elaborados, como o entrevero.

Um ritual de hospitalidade

Mais do que uma simples bebida, o chimarrão é um ritual diário de socialização e hospitalidade. Preparado com erva-mate e água quente em uma cuia, o costume de compartilhar a bebida em uma roda de conversa representa união e amizade. É comum ver pessoas com suas cuias e garrafas térmicas em parques, no trabalho ou em casa, mantendo viva uma tradição herdada dos indígenas guaranis.

Essa diversidade não para por aí. A forte imigração italiana trouxe para a serra gaúcha e o oeste catarinense pratos como a polenta, o galeto al primo canto e as massas frescas. Em Santa Catarina, a influência alemã também se manifesta em pratos como o marreco recheado, típico da Oktoberfest de Blumenau.

Explorar esses sabores é descobrir a história e a alma de uma região que preserva suas raízes em cada receita. A gastronomia local oferece uma experiência que conecta o paladar à cultura, mostrando que os sabores do Sul são tão vastos quanto suas planícies e serras.

