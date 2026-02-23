Além da italiana: 5 países que também dão cidadania a descendentes
Sonha com um passaporte europeu? Portugal, Espanha e outros países possuem programas para netos e bisnetos; conheça as regras de cada um deles
compartilheSIGA
As recentes mudanças na lei de cidadania italiana, que podem tornar o processo mais longo e burocrático, acenderam um alerta para muitos brasileiros que sonham com um passaporte europeu. A boa notícia é que a Itália não é a única porta de entrada. Diversos outros países do continente oferecem programas de reconhecimento de cidadania para descendentes, com regras que podem ser mais acessíveis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Enquanto a cidadania italiana se baseia no princípio jus sanguinis (direito de sangue) sem limite de gerações, outros países impõem limites ou critérios específicos. As informações apresentadas refletem o cenário em fevereiro de 2026, mas é fundamental consultar fontes oficiais ou assessoria especializada antes de iniciar qualquer processo, pois legislações podem mudar. Conhecer as regras de cada um é o primeiro passo para avaliar a viabilidade do seu processo.
Leia Mais
Itália: decreto afeta cidadania de descendentes nascidos fora do país
Número de brasileiros com passaporte italiano dobra em apenas um ano
Portugal quer revogar lei sobre naturalização de judeus sefarditas
Portugal
Para quem tem ascendência lusitana, a cidadania portuguesa é uma das mais procuradas. Filhos de cidadãos portugueses têm direito garantido. Netos também podem solicitar e, desde as alterações na lei em 2020, a principal exigência é a comprovação de conhecimento da língua portuguesa, sem a necessidade de demonstrar outros laços efetivos com o país, como viagens regulares. A via para bisnetos geralmente depende de os pais ou avós terem obtido a nacionalidade primeiro. Vale destacar que propostas de mudanças na legislação tramitam no parlamento e podem tornar o processo mais restritivo, mas até fevereiro de 2026, essas alterações ainda não estavam em vigor.
Espanha
A Espanha também reconhece o direito de sangue, principalmente para filhos e netos. Uma oportunidade importante foi a “Lei da Memória Democrática”, que permitiu a filhos e netos de espanhóis exilados durante a Guerra Civil e a ditadura franquista solicitar a nacionalidade. Contudo, essa lei tinha um prazo que, segundo as últimas prorrogações, se encerrou no final de 2025. É fundamental verificar se novas janelas de oportunidade ou legislações similares foram criadas.
Irlanda
A Ilha Esmeralda oferece um caminho conhecido como “cidadania por descendência”. Se um de seus avós nasceu na Irlanda, você já pode ser elegível, mesmo que seus pais nunca tenham formalizado a nacionalidade irlandesa. O processo consiste na inscrição no Registro de Nascimentos Estrangeiros e é considerado um dos mais diretos, geralmente sem exigir proficiência no idioma ou comprovação de laços culturais.
Alemanha
Com uma modernização na legislação em agosto de 2021, a Alemanha buscou reparar injustiças históricas e facilitar a transmissão da cidadania. Descendentes de pessoas que perderam a cidadania por perseguição do regime nazista entre 1933 e 1945 têm direito à naturalização facilitada. Além disso, a lei corrigiu uma antiga regra discriminatória, permitindo agora que descendentes nascidos de mãe alemã antes de 1975 (e que não obtiveram a nacionalidade na época) possam solicitá-la.
Polônia
A cidadania polonesa se baseia no direito de sangue (jus sanguinis), sem limite geracional. O principal desafio está na documentação. É preciso provar que o antepassado era cidadão polonês na época do nascimento do filho seguinte na linhagem e que a cidadania não foi perdida. A perda poderia ocorrer por naturalização voluntária em outro país ou serviço militar estrangeiro, especialmente antes da entrada em vigor da lei de 1951, uma das datas-chave na análise dos processos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.