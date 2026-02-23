Rede de proteção à criança: saiba onde e como denunciar casos de abuso

A recente mobilização em torno de casos de violência contra crianças e adolescentes trouxe à tona uma questão fundamental: como e onde denunciar essas situações de forma segura e eficaz. Saber identificar os canais corretos é o primeiro passo para quebrar o ciclo de abuso e garantir a proteção de quem mais precisa.

A denúncia, que pode ser anônima, é um ato de coragem e responsabilidade social e pode ser feita por qualquer pessoa que suspeite ou tenha conhecimento de um caso. O sistema de proteção oferece diferentes portas de entrada, cada uma com uma função específica, garantindo que a informação chegue às autoridades competentes.

Principais canais de denúncia

Para facilitar o processo, o poder público mantém canais diretos e gratuitos. É importante conhecer as opções para escolher a mais adequada para cada situação, desde suspeitas até casos de perigo iminente.

Disque 100 (Disque Direitos Humanos)

Este é o canal mais conhecido e acessível para denúncias, que podem ser feitas de forma anônima. As ligações são gratuitas e o atendimento funciona diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados. Ao realizar a denúncia, a pessoa recebe um número de protocolo para acompanhar o andamento, e as informações são encaminhadas aos órgãos competentes em até 24 horas. Além do telefone, o Disque 100 pode ser acionado por WhatsApp, Telegram e um aplicativo próprio. É recomendado consultar o horário de funcionamento atualizado no site oficial do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Conselho Tutelar

Presente em todos os municípios, o Conselho Tutelar é o órgão encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Ao receber uma denúncia, os conselheiros têm a responsabilidade de aplicar medidas de proteção, como afastar o agressor ou incluir a família em programas de apoio.

Delegacias de Polícia

Casos de violência física, sexual ou outras formas de agressão que configurem crime devem ser levados à polícia. O ideal é procurar uma Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente ou delegacias com atendimento especializado. Na ausência de uma unidade específica em sua cidade, a denúncia pode ser registrada em qualquer delegacia de polícia.

Serviços de emergência

Em situações de risco imediato, o telefone 190 (Polícia Militar) deve ser acionado. A rapidez na comunicação pode ser decisiva para impedir que a violência continue. Profissionais de saúde e educação também têm o dever de notificar as autoridades sobre qualquer suspeita de maus-tratos.

