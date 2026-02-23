Roteiro de 3 dias em Milão para amantes de futebol e muito mais

Milão é muito mais do que a capital da moda. Para os amantes do futebol, a cidade pulsa com a paixão pelo esporte, especialmente durante o campeonato italiano. Combinar a energia do estádio San Siro com a arte, o design e a gastronomia local é a fórmula para uma viagem inesquecível de três dias pela metrópole da Lombardia.

O roteiro ideal equilibra os principais pontos turísticos com experiências que vão além do óbvio. Planejar o deslocamento é simples, pois o sistema de metrô, bondes e ônibus conecta todas as regiões de forma eficiente, permitindo aproveitar o tempo ao máximo.

Dia 1: Futebol, história e luxo

Comece o dia no icônico Estádio San Siro, oficialmente chamado de Giuseppe Meazza e casa dos rivais Milan e Inter. Mesmo fora de dias de jogo, a visita ao museu e o tour pelo estádio permitem sentir a atmosfera do campo, dos vestiários e das arquibancadas que são palco de grandes clássicos do futebol europeu.

De lá, siga para o coração de Milão. A imponente Catedral Duomo, com sua arquitetura gótica, é o ponto central. A dica é comprar o ingresso que dá acesso aos terraços, de onde se tem uma vista panorâmica da cidade e, em dias claros, até dos Alpes.

Ao lado da catedral, atravesse a luxuosa Galleria Vittorio Emanuele II, uma das galerias comerciais mais antigas e elegantes do mundo. A passagem conecta a Piazza del Duomo à Piazza della Scala, onde fica o famoso teatro de ópera. Mesmo que não assista a um espetáculo, vale a pena admirar a fachada.

Dia 2: Arte e o sabor de Milão

Reserve a manhã para a arte. A principal atração é "A Última Ceia", de Leonardo da Vinci, que fica no refeitório do convento Santa Maria delle Grazie. É fundamental comprar os ingressos com semanas ou meses de antecedência, pois a visitação é controlada para preservar a obra.

À tarde, explore o Quadrilatero della Moda. Ruas como a Via Montenapoleone e a Via della Spiga concentram as principais grifes italianas e internacionais. Mesmo que o objetivo não seja comprar, a região é perfeita para observar as tendências e a elegância milanesa.

Termine o dia no bairro de Navigli. Seus canais históricos, cujo sistema de eclusas foi aperfeiçoado por Leonardo da Vinci, criam um cenário charmoso para o tradicional aperitivo. Ao pedir uma bebida em um dos muitos bares, você tem acesso a um buffet com diversas opções de petiscos, uma autêntica experiência local.

Dia 3: Design e despedida

O último dia é para o bairro de Brera. Conhecido como o distrito dos artistas, suas ruas de paralelepípedos abrigam a Pinacoteca di Brera, galerias de arte, ateliês e lojas de design com peças únicas. É um lugar para caminhar sem pressa e absorver a criatividade da cidade.

Para a despedida, experimente um prato clássico da culinária local. O risotto alla milanese, com seu característico tom amarelado de açafrão, ou a cotoletta alla milanese, uma costeleta de vitela empanada, são escolhas que encerram a viagem com o verdadeiro sabor de Milão.

