5 passeios gratuitos para curtir um dia de sol no Rio de Janeiro

O sol apareceu no Rio de Janeiro e o pensamento imediato é correr para a praia. No entanto, a cidade oferece muito mais para quem quer aproveitar o dia sem gastar um real. De mirantes com vistas espetaculares a parques que são verdadeiros refúgios verdes, é possível montar um roteiro completo e gratuito para curtir o tempo bom.

Explorar esses locais é uma forma de redescobrir a capital fluminense, fugindo do óbvio e mergulhando em experiências que combinam natureza, cultura e paisagens de tirar o fôlego. Para ajudar nessa missão, preparamos uma lista com cinco passeios que não pesam no bolso e rendem ótimas memórias.

Parque Lage

Localizado aos pés do Corcovado, o Parque Lage parece um cenário de filme. Embora o icônico palacete do século XIX, com sua piscina central que emoldura o Cristo Redentor, esteja temporariamente fechado para restauro, os jardins ao redor continuam abertos para visitação. O espaço oferece trilhas leves em meio à Mata Atlântica e grutas, sendo ideal para um piquenique ou uma caminhada tranquila em meio à natureza.

Mirante Dona Marta

Para quem busca uma das vistas mais impressionantes do Rio, o Mirante Dona Marta é a escolha certa. De lá, é possível ter uma visão panorâmica que inclui o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Maracanã. O acesso é mais fácil e o local costuma ser menos cheio que outros pontos turísticos, garantindo fotos incríveis sem aglomeração.

Pista Cláudio Coutinho

Uma caminhada ou corrida ao nível do mar, contornando o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Essa é a experiência que a Pista Cláudio Coutinho proporciona. O percurso de 1,25 quilômetro é plano e seguro, com o mar de um lado e a vegetação exuberante do outro. Com sorte, é possível avistar saguis e pássaros nativos pelo caminho.

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

Um dia de sol também combina com cultura. O CCBB, situado em um prédio histórico no centro da cidade, é um dos centros culturais mais importantes do país e sempre oferece exposições gratuitas de grande relevância. É uma ótima opção para quem quer variar o programa, aproveitando para admirar a arquitetura neoclássica e se conectar com a arte em um ambiente climatizado.

Parque das Ruínas

No charmoso bairro de Santa Teresa, o Parque das Ruínas é um centro cultural construído ao redor das ruínas de um antigo palacete. O projeto arquitetônico mistura as paredes de tijolos antigos com estruturas de metal e vidro, criando um visual único. Do alto de seu mirante, a vista para o centro da cidade e a Baía de Guanabara é espetacular, especialmente durante o pôr do sol.

