Roteiro em Marselha: o que fazer na cidade mais antiga da França

Marselha, a cidade mais antiga da França, pulsa com uma energia que mistura história e modernidade. Fundada por gregos há mais de 2.600 anos, a segunda maior cidade do país oferece uma experiência vibrante à beira do Mediterrâneo. Um roteiro de três dias é ideal para explorar seus principais tesouros, desde o agitado porto até a tranquilidade de suas paisagens naturais.

Dia 1: o coração histórico e a vista panorâmica

Comece sua jornada no Vieux-Port, o Porto Antigo. É aqui que a vida de Marselha acontece, com barcos de pesca balançando nas águas azuis e um mercado de peixes matinal que preenche o ar com sons e cheiros característicos. Caminhe pela orla e observe o movimento dos cafés e restaurantes que a cercam.

Do porto, suba pelas ruelas e escadarias até Le Panier, o bairro mais antigo da cidade. Suas fachadas coloridas, ateliês de artistas e praças charmosas criam um cenário perfeito para se perder e descobrir a autêntica alma marselhesa. É uma área ideal para explorar a pé, sem pressa.

Para fechar o dia, visite a Basilique Notre-Dame de la Garde. Localizada no ponto mais alto da cidade, a basílica oferece uma vista de 360 graus de Marselha e do mar. O acesso pode ser feito a pé, para os mais dispostos, ou com o trem turístico que parte do Vieux-Port.

Dia 2: cultura, arte e um mergulho no Mediterrâneo

Dedique a manhã à cultura no MuCEM, o Museu das Civilizações da Europa e do Mediterrâneo. Sua arquitetura arrojada, uma treliça de concreto que dialoga com o mar, já é uma atração. O museu se conecta por uma passarela ao histórico Fort Saint-Jean, proporcionando uma viagem entre o novo e o antigo.

Depois de explorar as exposições, atravesse a passarela e conheça as muralhas do forte. Após o passeio cultural, refresque-se em uma das praias urbanas. A Plage des Catalans, a uma curta caminhada do centro, é uma opção prática para um mergulho rápido nas águas do Mediterrâneo.

Dia 3: a natureza exuberante das calanques

Reserve o último dia para a atração natural mais impressionante da região: o Parc National des Calanques. São enseadas rochosas de águas cristalinas que se formam entre penhascos de calcário. A paisagem é simplesmente deslumbrante e oferece um contraste perfeito com a agitação da cidade.

Existem duas maneiras principais de explorar a área. A mais confortável é fazer um passeio de barco que parte do Vieux-Port, com diversas opções de duração. Para os amantes de trilhas, é possível chegar a algumas calanques, como a de Sugiton, por meio de caminhadas que partem de pontos específicos nos arredores da cidade.

