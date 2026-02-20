Método KonMari: 5 princípios para organizar a casa e a mente de vez

A desordem em casa pode parecer apenas um problema estético, mas o acúmulo de objetos e a falta de organização afetam diretamente o bem-estar e a clareza mental. A especialista japonesa Marie Kondo revolucionou essa percepção com um método que vai além de arrumar gavetas: ele propõe uma transformação no estilo de vida, focada em manter apenas o que realmente importa.

O conceito central, popularizado em seu livro “A Mágica da Arrumação”, é simples e poderoso. Ao tocar cada objeto, a pergunta a ser feita é: “isso me traz alegria?”. A resposta a essa questão define o que fica e o que vai embora, criando um ambiente mais leve e funcional. A ideia é realizar uma grande organização de uma só vez, e não aos poucos.

Aplicar o método KonMari exige comprometimento, mas os resultados podem ser duradouros, reduzindo o estresse e a ansiedade associados a um lar caótico. O processo é dividido em cinco princípios fundamentais que guiam a jornada para uma casa e uma mente mais organizadas.

Os 5 princípios do método KonMari

Os 5 princípios do método KonMari

Comprometa-se com a organização: O primeiro passo é uma decisão firme. A organização não deve ser uma tarefa diária, mas um evento especial e transformador. Reserve um tempo significativo para se dedicar ao processo sem interrupções. Visualize seu estilo de vida ideal: Antes de começar a descartar, imagine como seria a vida em um espaço perfeitamente organizado. Pense em como você quer se sentir em sua casa. Essa visão servirá como um guia e uma fonte de motivação durante todo o processo. Descarte antes de guardar: A regra de ouro é focar primeiro no descarte. Muitas pessoas cometem o erro de comprar caixas e organizadores antes de saber o que realmente precisam guardar. O objetivo é reduzir o volume de pertences ao essencial. Organize por categoria, não por cômodo: Em vez de arrumar o quarto e depois a sala, junte todos os itens de uma mesma categoria. A ordem proposta por Marie Kondo é fundamental: roupas, depois livros, papéis, itens diversos (chamados de "komono") e, por último, os itens de valor sentimental. Essa sequência permite aprimorar sua sensibilidade antes de chegar aos objetos de maior carga emocional. Mantenha apenas o que traz alegria: Ao manusear cada item, preste atenção em como seu corpo reage. A sensação de alegria é o principal critério para decidir o que fica. Para os objetos que serão descartados, agradeça pelo papel que cumpriram em sua vida antes de deixá-los ir.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.