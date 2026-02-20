Como funciona um bolão oficial da Caixa? Veja o passo a passo

Sonha em ganhar na Mega-Sena, mas o preço dos jogos com mais dezenas assusta? Reunir amigos e familiares em um bolão é uma estratégia popular para aumentar as chances de vitória sem pesar no bolso. Para garantir que a comemoração não se transforme em problema, a Caixa Econômica Federal oferece uma modalidade oficial que garante a segurança de todos os participantes.

O Bolão Caixa é a única forma regulamentada de realizar apostas em grupo. A grande vantagem é que, ao registrá-lo em qualquer casa lotérica, o sistema gera um recibo de cota para cada participante. Esse documento é individual e comprova o direito de cada um a uma parte do prêmio, eliminando o risco de desentendimentos ou fraudes que podem ocorrer em apostas informais.

Leia Mais

Participar de um bolão oficial é um processo simples e pode ser feito de duas maneiras. Você pode organizar seu próprio grupo ou adquirir uma cota de um bolão já montado pela própria casa lotérica.

Como organizar ou participar de um bolão

Para quem prefere montar um grupo com pessoas conhecidas, o primeiro passo é reunir os participantes, definir as dezenas e o valor que cada um irá contribuir. Em seguida, o organizador deve ir a uma casa lotérica e informar ao atendente que deseja registrar um Bolão Caixa, indicando os números e a quantidade de cotas. O sistema fará a divisão e emitirá os recibos individuais.

Se a ideia é participar sem precisar organizar, basta solicitar ao atendente da lotérica as cotas dos bolões disponíveis. Geralmente, as casas já preparam jogos com diferentes quantidades de números e valores, permitindo que você escolha a opção que melhor se encaixa no seu orçamento.

É fundamental conhecer as regras específicas para cada modalidade. No caso da Mega-Sena, por exemplo, existem algumas diretrizes claras:

O preço mínimo de um bolão é de R$ 18,00.

Cada cota não pode ter um valor inferior a R$ 7,00.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão.

Para apostas simples, de 6 números, o mínimo é de 2 cotas e o máximo de 9.

Em apostas com mais números, o máximo de cotas pode chegar a 100.

Ao optar pelo bolão oficial, você garante que, em caso de premiação, o recebimento do valor será feito de forma individual e proporcional. Cada participante pode retirar sua parte do prêmio apresentando o recibo da cota e um documento de identificação, trazendo tranquilidade para todos os apostadores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.