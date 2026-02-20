Roteiro do samba: visite as quadras das escolas do Rio o ano todo

Engana-se quem pensa que o samba no Rio de Janeiro só acontece em fevereiro. Durante o ano todo, as quadras das escolas de samba pulsam com eventos que mantêm viva a chama do carnaval, especialmente a partir do segundo semestre, quando os ensaios para o próximo desfile se intensificam. Essa é uma oportunidade única para moradores e turistas mergulharem na autêntica cultura carioca, longe da agitação dos desfiles oficiais na Sapucaí.

Visitar uma quadra é sentir a alma da festa de perto. É nesses espaços que a comunidade se encontra, a bateria afina seus instrumentos e os sambas-enredo são cantados com uma energia contagiante. É a preparação para o grande espetáculo, aberta a quem quiser participar e sentir a vibração que move cada agremiação.

O que acontece nas quadras?

A programação varia, mas alguns eventos são clássicos no calendário do samba. As feijoadas, geralmente aos sábados ou domingos, combinam o melhor da gastronomia brasileira com rodas de samba que tocam clássicos inesquecíveis. É um programa para toda a família, com um clima descontraído e acolhedor.

Já os ensaios semanais são o coração da escola. Neles, a bateria mostra sua força, passistas ensaiam seus movimentos e a comunidade canta o hino do ano. Conforme o carnaval se aproxima, esses encontros se tornam ainda mais intensos e disputados, funcionando como um termômetro para o desfile.

Como visitar as escolas de samba

As principais escolas do Rio de Janeiro, tanto do Grupo Especial quanto da Série Ouro, promovem eventos abertos ao público. Confira algumas das mais procuradas e planeje sua visita:

Salgueiro: Famosa por sua feijoada e pelos ensaios concorridos na quadra do Andaraí, a vermelha e branca é uma das mais animadas e costuma receber muitos turistas.

Mangueira: A tradicional verde e rosa realiza seus ensaios no Palácio do Samba, próximo ao Maracanã. A força de sua bateria e o peso de sua história tornam a visita emocionante.

Portela: Uma das maiores campeãs do carnaval carioca, tem sua sede em Madureira, um dos berços do samba. Sua feijoada é uma das mais tradicionais e respeitadas da cidade.

Vila Isabel: Com sua quadra no bairro de mesmo nome, a escola de Noel Rosa promove ensaios e eventos que atraem um público fiel e apaixonado pela agremiação.

Beija-Flor de Nilópolis: Embora sua quadra fique na Baixada Fluminense, a agremiação é conhecida pela opulência e perfeição técnica de seus desfiles, atraindo multidões para seus ensaios.

Imperatriz Leopoldinense: A "Rainha de Ramos" é outra gigante do carnaval, e sua quadra na Zona Norte ferve com eventos que celebram a tradição da escola.

Para aproveitar a experiência, a dica principal é consultar as redes sociais oficiais de cada escola. Lá, você encontrará a programação atualizada, os horários e os valores dos ingressos, que podem variar a cada evento. Comprar antecipadamente pela internet é uma boa forma de evitar filas. Como muitas quadras ficam fora do eixo turístico tradicional, planeje o deslocamento com antecedência, considerando o uso de aplicativos de transporte para maior segurança e comodidade.

