A cidade no Alasca onde quase todos os moradores vivem em um prédio

Imagine uma cidade onde quase toda a população vive sob o mesmo teto. Essa é a realidade em Whittier, uma pequena e remota localidade no Alasca, Estados Unidos. Com cerca de 270 habitantes, a grande maioria reside em um único edifício de 14 andares chamado Begich Towers. Este prédio não é apenas um complexo de apartamentos; é uma verdadeira cidade vertical.

Dentro do Begich Towers, os moradores encontram quase tudo de que precisam para o dia a dia. O edifício abriga um mercado, uma delegacia de polícia, uma agência dos correios, uma lavanderia, uma igreja e até mesmo uma clínica de saúde. Para o lazer, há um parquinho interno e áreas comuns onde a comunidade se reúne.

A história de Whittier está diretamente ligada à sua importância militar. O Exército dos Estados Unidos construiu o Begich Towers durante a Guerra Fria, especificamente na década de 1950. O edifício foi projetado em 1953 e aberto em 1957 para servir como um quartel militar autossuficiente, projetado para que os soldados pudessem viver e trabalhar sem precisar enfrentar o rigoroso clima externo.

Uma fortaleza contra o clima

A localização de Whittier contribui para a necessidade de uma estrutura como o Begich Towers. A cidade é cercada por montanhas e pelo mar, com um clima extremamente severo, marcado por ventos fortes e nevascas intensas. O acesso à cidade reforça seu isolamento. A única rota terrestre é o Anton Anderson Memorial Tunnel, um túnel de mão única com cerca de 4 quilômetros de extensão que também serve como linha férrea e fecha durante a noite, isolando ainda mais a comunidade.

Essa vida verticalizada cria uma dinâmica social única. Viver tão perto dos vizinhos significa que a comunidade é extremamente unida. As crianças vão para a escola através de um túnel subterrâneo que conecta o prédio à instituição de ensino, sem precisar colocar os pés na rua em dias de tempestade. Muitos moradores trabalham na própria cidade, em atividades ligadas à pesca, ao porto ou ao turismo, que floresce durante o verão.

Apesar da conveniência, a vida em Whittier tem seus desafios. A falta de privacidade e o isolamento do resto do mundo podem ser difíceis. No entanto, para os moradores de Begich Towers, os benefícios de uma comunidade forte e a segurança de ter tudo ao alcance superam as desvantagens, fazendo desta pequena cidade no Alasca um exemplo fascinante de adaptação humana.

