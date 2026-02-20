4 passeios culturais e gratuitos para fazer no campus da UFMG em BH
A universidade é muito mais que salas de aula; conheça o acervo de arte a céu aberto, a arquitetura modernista e outras atrações abertas a todo o público
O campus da UFMG na Pampulha, em Belo Horizonte, é um verdadeiro polo cultural de portas abertas para toda a cidade. Muito além das salas de aula e laboratórios, a universidade oferece um circuito rico em arte, ciência e natureza, com diversas atrações gratuitas para o público geral. É uma oportunidade de vivenciar experiências culturais em um dos espaços mais icônicos da capital mineira.
Para quem busca uma programação diferente e sem custo, o local é um convite à descoberta. Seja em uma caminhada para apreciar obras de arte a céu aberto ou para explorar a natureza, há opções para todos os gostos e idades. Confira quatro passeios imperdíveis para explorar o lado cultural da universidade.
Arte a Céu Aberto: As Esculturas do Campus
Caminhar pelo campus Pampulha é como visitar uma galeria de arte sem paredes. O espaço abriga um valioso acervo de esculturas e monumentos de artistas renomados, como Amilcar de Castro, Bruno Giorgi e Marianne Peretti. As obras estão integradas à paisagem e à arquitetura, convidando o visitante a uma experiência de contemplação a qualquer hora do dia. Basta um passeio atento pelos gramados e praças para descobrir verdadeiros tesouros da arte moderna e contemporânea brasileira.
Um Passeio pela Arquitetura Modernista
O próprio projeto urbanístico e arquitetônico do campus Pampulha é uma atração cultural. Idealizado nos anos 1960, o conjunto de edifícios segue os princípios do modernismo, com estruturas de concreto aparente, pilotis e grandes vãos livres. Prédios icônicos como a Reitoria, projetada por Eduardo Mendes Guimarães e Ítalo de Campofiorito, e a Biblioteca Central são exemplos notáveis que valem a visita pela sua importância histórica e estética, dialogando com o vizinho Conjunto Arquitetônico da Pampulha, Patrimônio Mundial da UNESCO.
Estação Ecológica: Natureza e Conhecimento
Um refúgio de Mata Atlântica e Cerrado dentro da cidade. A Estação Ecológica da UFMG possui trilhas que levam os visitantes a um contato direto com a fauna e a flora nativas. Além das caminhadas, o espaço promove diversas atividades de educação ambiental abertas à comunidade. É o passeio ideal para quem busca tranquilidade e aprendizado sobre a biodiversidade local. É recomendado consultar a programação oficial para agendar visitas e participar dos eventos.
Exposições na Biblioteca Central
O saguão da Biblioteca Central é um espaço cultural dinâmico e um ponto de encontro no campus. O local recebe frequentemente exposições temporárias de fotografia, artes plásticas, instalações artísticas e mostras científicas, todas com acesso gratuito. Antes de visitar, vale a pena conferir a programação no site da UFMG para descobrir novos artistas e trabalhos enquanto se admira a arquitetura imponente do prédio.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.