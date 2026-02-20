A batida mais improvável da história: os 2 únicos carros de Ohio
Conheça o caso estatisticamente impossível que marcou o início da era do automóvel; uma colisão envolvendo 100% da frota de veículos do estado
compartilheSIGA
Uma das histórias mais compartilhadas sobre os primórdios do automóvel conta que em 1895, no estado de Ohio, existiam apenas dois carros registrados e que, contra todas as probabilidades, eles colidiram um com o outro. A anedota parece absurda demais para ser verdade e, de fato, investigações mostram que se trata de uma lenda urbana sem comprovação histórica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para entender o apelo dessa narrativa, é preciso voltar ao final do século XIX. Naquela época, os automóveis eram uma novidade rara e experimental. As ruas eram projetadas para carroças, não havia leis de trânsito como as conhecemos hoje, e a maioria dos "motoristas" estava aprendendo a operar máquinas complexas e pouco confiáveis. Nesse cenário, a ideia de um acidente tão improvável se torna um símbolo poderoso das dificuldades iniciais da era automotiva.
Uma história sem provas
Organizações de checagem de fatos como Snopes e Factly investigaram a alegação e não encontraram registros históricos que a confirmem. A fonte mais antiga da história parece ser um anúncio da Mobil Oil publicado em 1967, o que sugere que a anedota pode ter sido criada para fins publicitários. Além disso, o estado de Ohio só começou a registrar veículos oficialmente em 1906, tornando impossível saber com certeza quantos carros existiam em 1895.
O verdadeiro primeiro acidente de Ohio
Embora a colisão dos dois carros seja um mito, Ohio foi de fato o palco de um dos primeiros acidentes automobilísticos registrados na história dos Estados Unidos. Em 1891, o inventor James William Lambert dirigia seu protótipo movido a gasolina quando o veículo atingiu uma raiz de árvore saliente. Ele perdeu o controle e colidiu com um poste de amarração para cavalos. Foi um acidente envolvendo um único carro — menos irônico que a lenda, mas historicamente documentado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Por que o mito persiste?
A persistência da lenda dos dois carros de Ohio revela mais sobre nossa percepção da tecnologia do que sobre a história em si. A narrativa, mesmo podendo ser fictícia, captura perfeitamente a ansiedade e os desafios da transição para uma nova era: a falta de infraestrutura, a inexperiência dos pioneiros e a ideia de que o progresso inevitavelmente traz consigo novos e inesperados problemas. É uma história que, embora não seja factualmente verdadeira, carrega uma poderosa verdade simbólica sobre os tropeços iniciais da era do automóvel.