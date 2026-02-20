Quanto custa tirar o passaporte? Veja os valores e taxas para 2026

Planejar uma viagem internacional em 2026 exige atenção a um custo fixo e essencial: a emissão do passaporte. O valor da taxa padrão, definida pela Polícia Federal, é de R$ 257,25. Esse é o custo para quem solicita o documento pela primeira vez ou para quem precisa de um novo e apresenta o passaporte anterior, mesmo que vencido.

O processo de solicitação começa online, no site da Polícia Federal, onde o viajante preenche um formulário com dados pessoais. Apenas após essa etapa é gerada a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento. Sem a quitação dessa taxa, não é possível agendar o atendimento presencial para coleta de dados biométricos.

Quando o valor do passaporte pode aumentar?

Existem situações específicas em que o custo para emitir o documento se torna mais alto. É fundamental conhecer esses casos para evitar surpresas no orçamento da viagem. O valor pode mudar por motivos de urgência ou pela não apresentação do documento antigo.

A taxa de urgência, por exemplo, eleva o custo total para R$ 334,42. Ela se aplica a situações em que o viajante comprova que não pode esperar o prazo regular de entrega, como em viagens de trabalho ou estudo inesperadas. Já em casos de emergência comprovada, que envolvem risco à vida ou saúde, não há cobrança de taxa adicional, mas a análise é rigorosa.

Outro cenário que encarece o processo é a não apresentação do passaporte anterior válido durante o atendimento. Nessa situação, o valor da taxa dobra, passando para R$ 514,50. A medida serve como um incentivo para que o cidadão zele pelo seu documento de viagem.

Como funciona a renovação do passaporte

Muitas pessoas buscam informações sobre a "renovação" do passaporte, mas, na prática, esse processo não existe no Brasil. Quando a validade de dez anos do documento expira, o cidadão precisa solicitar a emissão de um novo passaporte, seguindo exatamente os mesmos passos da primeira vez.

O custo para emitir um novo documento por vencimento é o mesmo da taxa padrão, ou seja, R$ 257,25. A única condição para manter esse valor é apresentar o passaporte antigo no dia do atendimento presencial. Caso contrário, aplica-se a regra da taxa dobrada.

