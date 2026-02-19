Câncer em jovens: 6 sinais de alerta que não devem ser ignorados

A morte da influenciadora digital Jéssica Daugirdas em janeiro de 2026, aos 35 anos, em decorrência de um câncer colorretal, trouxe à tona uma discussão crucial sobre a incidência da doença em jovens adultos. Embora o diagnóstico seja mais comum em pessoas mais velhas, certos tipos de tumores têm se tornado mais frequentes em pacientes com menos de 40 anos, tornando a atenção aos sinais do corpo ainda mais importante.

Ignorar sintomas persistentes pode atrasar o diagnóstico e, consequentemente, o início do tratamento. Por isso, conhecer os principais sinais de alerta é fundamental para buscar ajuda médica no momento certo e aumentar as chances de um tratamento bem-sucedido.

Leia Mais

6 sinais de alerta que não devem ser ignorados

Mudanças no corpo nem sempre indicam um problema grave, mas a persistência de alguns sintomas justifica uma investigação médica. Fique atento aos seguintes sinais:

1. Perda de peso inexplicada: Emagrecer sem fazer dieta ou aumentar a prática de exercícios físicos é um sinal de alerta clássico. Perdas significativas e não intencionais, como mais de 5% do peso corporal em poucos meses, devem ser avaliadas por um profissional de saúde.

2. Cansaço extremo e persistente: Sentir um esgotamento que não melhora com o descanso pode ser um indicativo de que algo não vai bem. Diferente do cansaço comum, a fadiga relacionada a doenças costuma ser avassaladora e atrapalha as atividades diárias.

3. Dores que não desaparecem: Dores contínuas e sem causa aparente, seja de cabeça, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, merecem atenção. Se a dor persiste por semanas, mesmo com o uso de analgésicos comuns, é hora de procurar um médico.

4. Mudanças na pele: Fique atento a novas pintas ou alterações no formato, cor ou tamanho daquelas que já existem. Feridas que não cicatrizam ou manchas que mudam de aparência são sinais importantes, especialmente relacionados ao câncer de pele, um dos mais comuns em jovens.

5. Alterações no sistema digestivo ou urinário: Mudanças persistentes nos hábitos intestinais, como diarreia ou prisão de ventre constantes, sangue nas fezes, ou dificuldade e dor ao urinar, podem indicar problemas sérios, incluindo tumores no cólon, bexiga ou rins. O câncer colorretal, como o que acometeu a influenciadora, frequentemente se manifesta através desses sintomas.

6. Nódulos ou inchaços: Qualquer caroço ou inchaço anormal no corpo, principalmente nas mamas, testículos, pescoço, axilas ou virilhas, deve ser examinado por um médico. Muitos nódulos são benignos, mas apenas uma avaliação profissional pode descartar a possibilidade de um tumor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.