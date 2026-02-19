Por dentro da B3: a tecnologia que move bilhões na bolsa brasileira

Com a retomada do pregão após o Carnaval, a B3, a bolsa do Brasil, volta a movimentar bilhões de reais diariamente em São Paulo. Por trás de cada compra e venda de ação, uma infraestrutura tecnológica de ponta garante que milhões de operações aconteçam em frações de segundo com total segurança, transformando o mercado financeiro em um dos ambientes digitais mais avançados do mundo.

Essa estrutura complexa é o que permite que investidores de qualquer lugar acompanhem em tempo real as oscilações do Ibovespa e executem suas estratégias sem atrasos. A velocidade e a confiabilidade são os pilares que sustentam a confiança de todo o sistema.

O coração da bolsa: PUMA Trading System

O cérebro de toda essa engrenagem é o PUMA Trading System. Desenvolvido originalmente em parceria com o CME Group, de Chicago, e hoje operado de forma independente pela B3, ele funciona como um grande leiloeiro digital, sendo o responsável por receber, organizar e executar as ordens de compra e venda enviadas por corretoras e investidores de todo o planeta.

Sua capacidade de processamento é gigantesca, permitindo que as negociações sejam concluídas em microssegundos, o que equivale a um milionésimo de segundo. Esse desempenho é fundamental para garantir que o preço dos ativos reflita instantaneamente a oferta e a demanda do mercado.

Velocidade e a negociação de alta frequência

Parte expressiva do volume negociado na B3 vem das chamadas negociações de alta frequência (HFT, na sigla em inglês). São robôs e algoritmos que executam milhares de operações por segundo, aproveitando pequenas e rápidas variações de preço que seriam imperceptíveis para um ser humano.

Para que isso seja possível, a B3 oferece um serviço de co-location. Nele, as empresas podem instalar seus próprios supercomputadores no mesmo ambiente físico da bolsa, em um data center de altíssima segurança. Essa proximidade física reduz ao mínimo o tempo de resposta, dando uma vantagem competitiva crucial nesse tipo de operação.

A fortaleza digital que protege seu dinheiro

Toda essa velocidade seria inútil sem uma segurança robusta. A B3 opera com múltiplos data centers que funcionam como espelhos um do outro. Se um deles apresentar qualquer tipo de problema, o outro assume as operações instantaneamente, sem que o mercado financeiro perceba a transição.

Além da estrutura física redundante, equipes de cibersegurança monitoram o sistema 24 horas por dia. O objetivo é proteger os dados contra-ataques e garantir a integridade de todas as transações, assegurando que o capital de milhões de brasileiros e estrangeiros esteja sempre protegido.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.