5 vantagens da nova Carteira de Identidade que você não conhecia

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que já está sendo emitida em todo o Brasil, representa uma modernização importante na identificação dos cidadãos. O documento adota o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de registro, acabando com a possibilidade de uma pessoa ter múltiplos RGs, um em cada estado. Vale ressaltar que o modelo antigo de RG continua válido até 28 de fevereiro de 2032. Além de aumentar a segurança, a CIN traz uma série de recursos tecnológicos que facilitam a vida diária.

As novidades vão desde uma versão digital acessível pelo celular até um padrão internacional que permite seu uso em viagens. Essas funcionalidades transformam o documento em uma ferramenta mais versátil e segura contra fraudes. Entender essas vantagens é fundamental para aproveitar todo o potencial que a nova identidade oferece.

Conheça cinco benefícios da CIN que talvez você ainda não conheça.

1. Um só número para todo o país

A principal mudança é a unificação. Com a CIN, o CPF passa a ser o único número de identificação em todo o território nacional. Essa medida simplifica processos burocráticos, como a abertura de contas bancárias, a realização de cadastros e o acesso a serviços públicos. A centralização em um único número também dificulta a ocorrência de fraudes.

2. Versão digital sempre à mão

Todo cidadão que emitir a CIN física terá direito à sua versão digital. Ela fica disponível no aplicativo Gov.br e possui a mesma validade legal do documento impresso. Isso significa que você pode deixar o cartão em casa e usar apenas o celular para se identificar em estabelecimentos comerciais, órgãos públicos ou até mesmo para o embarque em voos domésticos, embora a aceitação possa variar conforme as políticas de cada companhia aérea.

3. Segurança com QR Code

Tanto a versão física quanto a digital da CIN possuem um QR Code. Esse código pode ser lido por qualquer dispositivo para verificar a autenticidade do documento em tempo real. A leitura confirma se a identidade é válida ou se consta como furtada ou extraviada nos sistemas públicos, oferecendo uma camada extra de proteção para o titular.

4. Válida como documento de viagem

A nova carteira de identidade adota o padrão internacional MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo código utilizado em passaportes. Com isso, a CIN se torna um documento de viagem válido para entrada nos países do Mercosul, como Argentina, Paraguai, Uruguai e outros. A apresentação do documento é suficiente, dispensando o passaporte nessas viagens.

5. Integração futura de documentos

A CIN foi projetada para ser uma plataforma que pode integrar outros documentos do cidadão no futuro. A ideia é que números como o da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o título de eleitor possam ser associados à identidade. Com isso, o documento se tornará ainda mais completo e funcional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.