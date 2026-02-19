Sua casa mais feliz com plantas: 7 espécies que purificam o ar e o astral

Transformar a casa em um refúgio de bem-estar pode ser mais simples do que parece. Além de renovar a decoração, algumas espécies de plantas são capazes de purificar o ar e trazer uma sensação de tranquilidade ao ambiente, unindo o útil e agradável. Elas filtram toxinas comuns e ainda ajudam a criar um espaço mais acolhedor e conectado com a natureza.

Muitas dessas plantas são fáceis de cuidar e se adaptam bem a apartamentos e ambientes internos. Com pouca manutenção, elas contribuem para a melhora da qualidade do ar e no humor dos moradores.

É importante notar que, embora um famoso estudo da NASA tenha comprovado a capacidade dessas plantas de filtrar poluentes, pesquisas mais recentes contextualizam que seria necessário um número muito grande de exemplares para purificar significativamente o ar de uma casa. No entanto, elas ainda contribuem de forma modesta e trazem outros benefícios comprovados ao bem-estar, como a redução do estresse e a criação de um ambiente mais conectado com a natureza. A seguir, conheça sete espécies ideais para ter em casa.

Conheça 7 espécies para ter em casa

Espada-de-são-jorge: Conhecida pela resistência, é quase impossível de matar. A planta se destaca por purificar o ar, liberando oxigênio durante a noite, o que a torna perfeita para o quarto. Ela tolera ambientes com pouca luz e precisa de pouca água, sobrevivendo bem a longos intervalos entre as regas.

Lírio-da-paz: Com suas flores brancas e elegantes, esta planta é uma das mais eficientes na remoção de poluentes como amônia, benzeno e formaldeído. Gosta de sombra e solo úmido, mas sem encharcamento. Suas folhas murchas são um sinal claro de que precisa de água. Atenção: o lírio-da-paz pode ser tóxico para crianças e animais de estimação, devendo ser mantido fora de alcance.

Jiboia: Versátil e de crescimento rápido, a jiboia pode ser cultivada como planta pendente ou trepadeira. É excelente para filtrar formaldeído, uma substância encontrada em muitos produtos de limpeza e móveis. Adapta-se bem a diferentes níveis de luminosidade, mas prefere luz indireta.

Samambaia: Um clássico na decoração, a samambaia é eficaz na remoção de toxinas como formaldeído e xileno do ar. Como benefício secundário, ela também ajuda a umidificar o ambiente, o que é ótimo para quem sofre com problemas respiratórios. Para mantê-la saudável, borrife água em suas folhas regularmente e deixe-a em um local com luz filtrada.

Clorofito: Popular e fácil de cuidar, o clorofito é ótimo para remover monóxido de carbono e outras impurezas do ar. Suas folhas longas e arqueadas dão um toque de leveza à decoração. Gosta de luz indireta e solo úmido.

Zamioculca: Se você não tem muito tempo para cuidados, a zamioculca é a escolha certa. Suas folhas brilhantes e tom de verde escuro armazenam água, permitindo que a planta sobreviva a períodos de seca. Além de resistente, ela também filtra poluentes do ar.

Lavanda: Diferente das outras da lista, a lavanda se destaca por suas propriedades aromáticas. Embora precise de mais sol do que as outras, é uma ótima opção para ter em uma janela ensolarada. Seu aroma é conhecido por propriedades calmantes, que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, além de promover uma boa noite de sono. O segredo é garantir pelo menos algumas horas de sol direto por dia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.