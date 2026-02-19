Quaresma: 7 receitas com peixe para variar o cardápio

Com o início da Quaresma, período marcado pela tradição de substituir a carne vermelha no cardápio, especialmente às sextas-feiras, é hora de buscar novas inspirações para a cozinha. Para ajudar a manter a criatividade durante esses dias, reunimos sete receitas com peixe que são fáceis de preparar, saborosas e perfeitas para toda a família.

As opções vão de pratos clássicos a versões mais modernas, garantindo uma refeição diferente e especial a cada semana. A ideia é mostrar que é possível variar os sabores sem complicação, usando ingredientes acessíveis e métodos de preparo práticos para o dia a dia.

Leia Mais

Tilápia ao forno com batatas

Um clássico que nunca falha. Tempere os filés de tilápia com limão, sal, pimenta e ervas. Disponha em uma assadeira sobre uma camada de batatas e cebolas fatiadas. Regue com azeite e leve ao forno até dourar. É um prato completo, simples e que agrada a todos os paladares.

Salmão grelhado com molho de maracujá

Para quem busca um toque agridoce, o salmão grelhado é uma escolha certeira. O preparo é rápido: basta selar o peixe na frigideira. O molho, feito com a polpa da fruta, um pouco de açúcar e água, dá um contraste de sabores sofisticado e delicioso.

Moqueca de cação descomplicada

A moqueca pode parecer complexa, mas esta versão é muito prática. Refogue cebola, tomate e pimentão com azeite de dendê. Adicione o cação em postas e o leite de coco. Cozinhe em fogo baixo até o peixe ficar macio. O resultado é um prato cremoso e cheio de sabor.

Sardinha de panela de pressão

Uma receita econômica e surpreendentemente saborosa. Na panela de pressão, faça camadas de sardinha limpa, rodelas de tomate, cebola e pimentão. Tempere bem e adicione um pouco de óleo e vinagre. Após pegar pressão, o peixe cozinha até que a espinha desmanche.

Bacalhau à Brás prático

Esta é uma versão simplificada do famoso prato português. Use bacalhau já dessalgado e desfiado. Refogue com cebola e alho, misture com batata palha e, por fim, adicione ovos batidos, mexendo até que cozinhem. Finalize com azeitonas pretas e salsa picada.

Filé de merluza na airfryer

A opção ideal para quem busca praticidade e uma refeição mais leve. Tempere os filés de merluza e passe em uma mistura de farinha de rosca com parmesão ralado. Borrife um pouco de azeite e leve à airfryer até ficarem crocantes e dourados por fora e macios por dentro.

Escondidinho de peixe com mandioca

Uma alternativa de conforto e muito saborosa. Prepare um refogado com o peixe de sua preferência desfiado. Cubra com um purê de mandioca cremoso e leve ao forno para gratinar. É uma refeição que aquece e serve muito bem a família inteira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.