5 destinos bons e baratos no Brasil para sua próxima viagem de férias

Planejar a próxima viagem de férias não precisa ser sinônimo de estourar o orçamento. Com a alta do dólar e a busca por experiências mais autênticas, muitos brasileiros estão descobrindo que o país oferece destinos incríveis com preços que cabem no bolso. De praias paradisíacas a refúgios nas montanhas, é possível montar um roteiro completo sem comprometer as finanças.

Explorar o Brasil pode ser uma alternativa econômica e surpreendente. Cidades menos badaladas ou destinos clássicos visitados fora da alta temporada se revelam opções inteligentes para quem quer relaxar, se aventurar e criar memórias. A chave está em pesquisar e escolher lugares com boa infraestrutura turística e custo de vida mais baixo.

Destinos para viajar sem gastar muito

Porto de Galinhas (PE): Famosa por suas piscinas naturais de águas cristalinas, o distrito pernambucano vai muito além dos resorts de luxo. É possível encontrar pousadas charmosas com ótimo custo-benefício, especialmente um pouco mais afastadas do centro. A gastronomia local é rica e acessível, com muitos restaurantes que servem pratos fartos a preços justos. Os passeios de jangada até os corais são um programa clássico e com valor que não pesa no bolso.

Ouro Preto (MG): Uma viagem no tempo pelas ladeiras de pedra da cidade histórica mineira é um programa culturalmente rico e econômico. Hospedar-se em pousadas familiares ou hostels barateia a estadia. Grande parte das atrações está em caminhar pelo centro, admirar a arquitetura barroca e visitar algumas igrejas com taxas de entrada simbólicas. A culinária mineira, servida em abundância nos restaurantes por quilo, garante refeições deliciosas e baratas.

Chapada Diamantina (BA): Para os amantes de ecoturismo, este é o destino perfeito. Com base na cidade de Lençóis, o viajante tem acesso a um universo de cachoeiras, grutas e trilhas espetaculares. Muitas atrações naturais são gratuitas ou têm taxas de visitação baixas. A região oferece desde campings a pousadas simples, permitindo um contato direto com a natureza sem gastar muito com hospedagem.

Monte Verde (MG): Conhecido como a "Suíça brasileira", este distrito de Camanducaia é uma alternativa mais barata a Campos do Jordão (SP). O clima de montanha, o charme das construções em estilo europeu e a gastronomia focada em fondues e trutas atraem casais e famílias. A rede de pousadas é ampla, com opções para todos os bolsos, e as atividades se concentram em trilhas e passeios ao ar livre.

Arraial do Cabo (RJ): Apelidado de "Caribe brasileiro", o município na Região dos Lagos fluminense impressiona pelo azul-turquesa de suas águas. O principal atrativo, o passeio de barco que leva a praias como a do Farol e as Prainhas do Pontal do Atalaia, tem um valor acessível e é imperdível. A cidade tem uma atmosfera mais simples que as vizinhas Búzios e Cabo Frio, o que se reflete nos preços de hospedagem e alimentação.

