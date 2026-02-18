Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

Mpox ou catapora? Saiba como diferenciar os sintomas na pele

As lesões podem ser parecidas, mas existem diferenças cruciais; veja um guia para identificar os sinais e procurar ajuda médica

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
18/02/2026 17:50

compartilhe

SIGA
x
Mpox ou catapora? Saiba como diferenciar os sintomas na pele
Lesões na pele que coçam e se espalham são sintomas comuns de doenças como mpox e catapora, conforme detalhado na matéria. crédito: Freepik

Lesões na pele que coçam e se espalham pelo corpo podem gerar uma dúvida imediata: é mpox ou catapora (varicela)? Embora as duas doenças causem erupções cutâneas que podem parecer semelhantes à primeira vista, existem diferenças cruciais nos sintomas que ajudam a identificar o problema e a buscar a orientação correta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ambas as infecções virais podem começar com sinais parecidos aos de uma gripe, como febre, dor de cabeça, dores musculares e cansaço. As lesões na pele costumam aparecer poucos dias depois. É nesse momento que a observação atenta da evolução, aparência e localização das bolhas se torna fundamental para a diferenciação.

Leia Mais

Como diferenciar as lesões na pele

Para facilitar a identificação, o ideal é observar quatro características principais que distinguem a mpox da catapora. Entender esses pontos ajuda a saber quando procurar ajuda médica com mais urgência.

  • Evolução das lesões: Na catapora, as bolhas surgem em surtos, o que significa que uma pessoa pode ter simultaneamente lesões em diferentes estágios: manchas vermelhas, bolhas com líquido e casquinhas de cicatrização. Na mpox, as lesões tendem a evoluir de forma uniforme, passando todas juntas pelas mesmas fases ao mesmo tempo.

  • Localização no corpo: A catapora costuma se concentrar no tronco, costas e rosto. Já as erupções da mpox, embora possam começar no rosto e se espalhar, desde o surto de 2022 frequentemente surgem primeiro na região genital, perianal ou na boca, podendo também atingir palmas das mãos e solas dos pés — locais raros para a catapora.

  • Presença de ínguas: Um sintoma muito característico da mpox é o inchaço dos gânglios linfáticos, as populares ínguas. Elas podem surgir no pescoço, nas axilas e na virilha antes ou durante a fase das lesões na pele. A catapora não costuma causar esse sintoma de forma proeminente.

  • Aparência das bolhas: As bolhas da mpox são geralmente mais firmes, profundas e podem ter uma pequena depressão no centro (umbilicação). As da catapora são mais superficiais, frágeis e se rompem com facilidade.

O que fazer ao notar os sintomas

Independentemente da suspeita, a principal orientação é procurar atendimento médico. Apenas um profissional de saúde pode realizar o diagnóstico correto, que pode incluir exames laboratoriais, para confirmar a doença e indicar o tratamento adequado.

Ao notar as primeiras lesões, é importante evitar o contato próximo com outras pessoas para impedir a transmissão do vírus. Além disso, a automedicação é contraindicada. Vale lembrar que existem vacinas disponíveis como forma de prevenção para ambas as doenças: a da catapora integra o Calendário Nacional de Vacinação, enquanto a da mpox é indicada para grupos específicos com maior risco de exposição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

mpox

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay