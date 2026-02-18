Mpox ou catapora? Saiba como diferenciar os sintomas na pele

Lesões na pele que coçam e se espalham pelo corpo podem gerar uma dúvida imediata: é mpox ou catapora (varicela)? Embora as duas doenças causem erupções cutâneas que podem parecer semelhantes à primeira vista, existem diferenças cruciais nos sintomas que ajudam a identificar o problema e a buscar a orientação correta.

Ambas as infecções virais podem começar com sinais parecidos aos de uma gripe, como febre, dor de cabeça, dores musculares e cansaço. As lesões na pele costumam aparecer poucos dias depois. É nesse momento que a observação atenta da evolução, aparência e localização das bolhas se torna fundamental para a diferenciação.

Como diferenciar as lesões na pele

Para facilitar a identificação, o ideal é observar quatro características principais que distinguem a mpox da catapora. Entender esses pontos ajuda a saber quando procurar ajuda médica com mais urgência.

Evolução das lesões: Na catapora, as bolhas surgem em surtos, o que significa que uma pessoa pode ter simultaneamente lesões em diferentes estágios: manchas vermelhas, bolhas com líquido e casquinhas de cicatrização. Na mpox, as lesões tendem a evoluir de forma uniforme, passando todas juntas pelas mesmas fases ao mesmo tempo.

Localização no corpo: A catapora costuma se concentrar no tronco, costas e rosto. Já as erupções da mpox, embora possam começar no rosto e se espalhar, desde o surto de 2022 frequentemente surgem primeiro na região genital, perianal ou na boca, podendo também atingir palmas das mãos e solas dos pés — locais raros para a catapora.

Presença de ínguas: Um sintoma muito característico da mpox é o inchaço dos gânglios linfáticos, as populares ínguas. Elas podem surgir no pescoço, nas axilas e na virilha antes ou durante a fase das lesões na pele. A catapora não costuma causar esse sintoma de forma proeminente.

Aparência das bolhas: As bolhas da mpox são geralmente mais firmes, profundas e podem ter uma pequena depressão no centro (umbilicação). As da catapora são mais superficiais, frágeis e se rompem com facilidade.

O que fazer ao notar os sintomas

Independentemente da suspeita, a principal orientação é procurar atendimento médico. Apenas um profissional de saúde pode realizar o diagnóstico correto, que pode incluir exames laboratoriais, para confirmar a doença e indicar o tratamento adequado.

Ao notar as primeiras lesões, é importante evitar o contato próximo com outras pessoas para impedir a transmissão do vírus. Além disso, a automedicação é contraindicada. Vale lembrar que existem vacinas disponíveis como forma de prevenção para ambas as doenças: a da catapora integra o Calendário Nacional de Vacinação, enquanto a da mpox é indicada para grupos específicos com maior risco de exposição.

