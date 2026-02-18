Detox pós-Carnaval: 5 dicas para ajudar seu corpo a se recuperar

O Carnaval chegou ao fim e, para muitos, deixou uma herança de cansaço e inchaço. Após dias de festa, alimentação irregular e sono reduzido, o organismo precisa de um tempo para se reequilibrar. A boa notícia é que a recuperação pode ser mais simples do que parece, bastando alguns ajustes práticos na rotina diária.

O foco agora é auxiliar os processos naturais de desintoxicação do corpo. Isso envolve, principalmente, uma hidratação caprichada e a escolha de alimentos que fornecem os nutrientes certos para renovar as energias. Não se trata de dietas milagrosas, mas de um retorno consciente a hábitos mais saudáveis.

Para facilitar essa transição, algumas estratégias são particularmente eficazes. Adotá-las nos dias seguintes à folia pode acelerar a sensação de bem-estar e eliminar o desconforto causado pelos excessos.

Beba muita água: a hidratação é a ferramenta número um contra a retenção de líquidos. A água auxilia os rins a filtrar e eliminar toxinas acumuladas durante os dias de excesso. A meta é consumir ao menos 35ml de água por quilo de peso corporal ao longo do dia (aproximadamente 2 a 2,5 litros para a maioria dos adultos). Para variar, água saborizada com rodelas de limão, hortelã ou gengibre é uma ótima pedida, assim como chás de ervas sem açúcar. Prefira alimentos naturais: deixe de lado os industrializados por um tempo e monte pratos coloridos. Folhas verdes escuras, como couve e espinafre, são ricas em vitaminas e fibras, que melhoram a digestão. Combine com legumes, frutas e fontes de proteína magra, como peixe, frango ou ovos, que garantem saciedade e ajudam na reparação muscular. Corte o excesso de sal e açúcar: esses dois ingredientes são os principais responsáveis pelo inchaço e pela sensação de peso. O sódio, presente em alta quantidade nos ultraprocessados, promove a retenção hídrica. Já o açúcar pode aumentar processos inflamatórios no corpo. Ler os rótulos e preferir temperos naturais, como alho, cebola e ervas, faz toda a diferença. Movimente o corpo com moderação: ninguém precisa correr uma maratona no dia seguinte à folia. Atividades leves, como uma caminhada de 30 minutos ou uma sessão de alongamento, são suficientes para estimular a circulação sanguínea e o sistema linfático, contribuindo para desinchar. O movimento também melhora o humor e a disposição. Priorize o sono de qualidade: o descanso é um pilar da recuperação. É durante o sono que o corpo realiza seus principais processos de reparo celular e regula hormônios importantes, como o cortisol, ligado ao estresse. Tente dormir entre sete e oito horas em um ambiente escuro e silencioso para garantir uma noite realmente reparadora.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.