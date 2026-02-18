O significado da Quarta de Cinzas: a origem do início da Quaresma

Após o encerramento das festividades do Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas surge no calendário para marcar o início de um importante período para os cristãos: a Quaresma. A data, celebrada em 2026 no dia 18 de fevereiro, vai muito além da dúvida sobre ser feriado e representa um dia de profunda reflexão, jejum e penitência para milhões de fiéis ao redor do mundo.

O ritual central da celebração é a imposição das cinzas na testa dos fiéis, geralmente em formato de cruz. Essas cinzas têm uma origem simbólica, pois são produzidas a partir da queima dos ramos de palmeira abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior. O gesto recorda a fragilidade da vida humana e serve como um convite à conversão.

Durante a cerimônia, enquanto o padre ou ministro marca a testa dos participantes, costuma proferir uma de duas frases bíblicas: “Convertei-vos e crede no Evangelho” ou “Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar”. Ambas reforçam o chamado à mudança de vida e à consciência da mortalidade, pilares da preparação para a Páscoa.

O que é a Quaresma?

A Quarta-feira de Cinzas dá início à Quaresma, um período de 40 dias que antecede a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. O número faz referência aos 40 dias que Cristo passou no deserto, jejuando e orando antes de iniciar sua vida pública. Para os católicos, este é um tempo dedicado a intensificar a oração, a prática da caridade e o jejum.

Neste dia específico, a Igreja Católica recomenda aos fiéis a prática do jejum e da abstinência de carne. O jejum consiste em fazer apenas uma refeição completa ao longo do dia, enquanto a abstinência se refere a não consumir carne de animais de sangue quente (mamíferos e aves). A regra se aplica a pessoas entre 18 e 59 anos, salvo exceções por motivos de saúde.

No Brasil, a Quarta-feira de Cinzas não é considerada um feriado nacional. A data é comumente tratada como ponto facultativo até as 12h ou 14h, a depender do decreto de cada ano, na maioria dos serviços públicos e em muitas empresas privadas. O funcionamento do comércio e de outros serviços pode variar conforme a localidade e acordos coletivos específicos.

