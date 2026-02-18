Budapeste: um roteiro de 3 dias pela 'Pérola do Danúbio'

Dividida pelo majestoso Rio Danúbio, Budapeste oferece uma combinação única de história, cultura e uma vida noturna agitada. Enquanto a Hungria ganha destaque no cenário político europeu, sua capital continua a fascinar visitantes com uma arquitetura deslumbrante e atrações que contam séculos de transformações. Um roteiro de três dias é ideal para explorar os principais pontos turísticos da "Pérola do Danúbio".

A cidade é, na verdade, a junção de três antigas cidades em 1873: Buda e Óbuda a oeste do rio, e Peste a leste. Começar o passeio pelo lado de Peste permite um mergulho na grandiosidade política e urbana da Hungria, enquanto o lado de Buda reserva colinas com vistas panorâmicas e um ar mais medieval.

Dia 1: O coração de Budapeste

Inicie sua jornada no impressionante prédio do Parlamento Húngaro, o terceiro maior parlamento do mundo e um ícone da cidade — recomenda-se comprar ingressos com antecedência para garantir a visita. A poucos passos dali, às margens do Danúbio, fica o memorial "Sapatos na Margem do Danúbio", uma homenagem comovente às vítimas do Holocausto. Siga a caminhada até a Basílica de Santo Estêvão, onde é possível subir na cúpula para ter uma vista panorâmica da cidade.

Ao anoitecer, explore o Bairro Judeu, famoso por seus "ruin bars" (bares em ruínas). Instalados em prédios abandonados, esses estabelecimentos, como o Szimpla Kert, oferecem uma atmosfera única com decoração eclética e ambiente descontraído, sendo uma parada obrigatória para entender a cultura jovem de Budapeste.

Dia 2: As colinas de Buda

Atravesse a histórica Ponte das Correntes para chegar ao lado de Buda. O dia é dedicado a explorar o complexo do Castelo de Buda, que abriga o Palácio Real, a Galeria Nacional Húngara e o Museu de História de Budapeste. A região é extensa e merece ser explorada com calma.

Próximo ao castelo, encontre o Bastião dos Pescadores, uma estrutura neogótica que parece saída de um conto de fadas e oferece as melhores vistas do Parlamento e do lado de Peste. Ao lado, visite a colorida Igreja de Matias, palco de coroações e casamentos reais ao longo da história.

Dia 3: Banhos termais e mercado

Nenhuma visita a Budapeste está completa sem uma imersão em suas famosas águas termais. O Banho Termal Szechenyi, localizado no Parque da Cidade, é um dos maiores complexos termais da Europa e um dos mais bonitos. Suas piscinas externas, mesmo no inverno, proporcionam uma experiência relaxante e inesquecível.

Para finalizar o roteiro, explore o Grande Mercado Central. O local é perfeito para experimentar comidas típicas húngaras, como o goulash e o lángos, um pão frito coberto com queijo e creme de leite. É também o lugar ideal para comprar páprica, o tempero mais famoso do país, e outras lembranças da viagem. Lembre-se que a moeda local é o Forint Húngaro (HUF), já que o país não utiliza o Euro.

