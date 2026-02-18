Ano do Cavalo de Fogo: o que a astrologia chinesa prevê para 2026

O calendário chinês se prepara para um de seus ciclos mais vibrantes: o Ano do Cavalo de Fogo, que começou em 17 de fevereiro de 2026. Este período promete trazer uma onda de energia intensa, paixão e transformações profundas para todos os signos do horóscopo oriental, influenciando decisões na carreira, no amor e nas finanças.

Diferente de outros ciclos, o Cavalo de Fogo é conhecido por sua força indomável e espírito de liderança. A energia de 2026 impulsiona a ação, a aventura e a busca por independência. É um momento favorável para iniciar projetos ousados e tomar decisões que estavam sendo adiadas, mas que exige cuidado com a impulsividade.

O que esperar do Ano do Cavalo de Fogo?

A combinação do elemento Fogo com o Cavalo resulta em um período extremamente dinâmico. Espere um ano marcado pela criatividade e pela busca de liberdade, mas também por uma forte tendência à impaciência. Mudanças rápidas e inesperadas podem ocorrer, exigindo flexibilidade e capacidade de adaptação.

No campo profissional, a energia do Cavalo de Fogo favorece o empreendedorismo e a inovação. Haverá oportunidades para quem demonstrar coragem e proatividade. Nas finanças, o ciclo pede atenção: a mesma energia que impulsiona ganhos rápidos pode levar a gastos por impulso. O planejamento será fundamental para evitar perdas.

Nos relacionamentos, a paixão estará em alta. Novas relações podem começar de forma intensa, enquanto relacionamentos já existentes podem passar por uma fase de renovação. O diálogo será essencial para evitar que a franqueza excessiva, característica do período, gere conflitos desnecessários.

Previsões para os signos

Embora a energia do Cavalo de Fogo afete a todos, alguns animais do zodíaco chinês sentirão a influência de maneira distinta. Os signos mais compatíveis, como Tigre, Cão e Cabra, encontrarão um terreno fértil para o progresso. Já o Rato, que possui uma energia oposta à do Cavalo, pode enfrentar mais desafios.

Tigre, Cão e Cabra: estes signos terão um ano de harmonia e oportunidades. A energia do Cavalo impulsionará seus projetos e trará sorte em diversas áreas da vida.

Rato: precisará de cautela extra. A impulsividade do ano pode gerar atritos. O ideal é focar no planejamento e evitar confrontos diretos para navegar pelo período com mais tranquilidade.

Cavalo: por ser o seu próprio ano, o Cavalo terá um ciclo de autodescoberta e grande potencial. O desafio será gerenciar a própria energia para não se sobrecarregar.

Para saber qual é o seu signo no horóscopo chinês, é preciso verificar o ano e a data de nascimento, pois o ciclo sempre se inicia com o Ano Novo Chinês, e não em 1º de janeiro. Por exemplo, quem nasceu entre 27 de janeiro de 1990 e 14 de fevereiro de 1991 é do signo de Cavalo, assim como os nascidos entre 12 de fevereiro de 2002 e 31 de janeiro de 2003.

