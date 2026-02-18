5 passeios ao ar livre em São Paulo para fazer com as crianças
Além do Zoológico, a capital paulista tem parques, jardins e outras opções incríveis para um dia divertido em família; veja a lista
Explorar São Paulo ao ar livre com as crianças é uma ótima pedida, especialmente em dias de sol. Embora o Zoológico seja um destino clássico, a capital paulista oferece uma variedade de parques e jardins que prometem diversão para toda a família. São espaços que combinam natureza, aprendizado e atividades para todas as idades.
Para ajudar na escolha, preparamos uma lista com cinco lugares incríveis que vão além do tradicional e garantem um dia memorável. Cada um tem características únicas, desde o contato com animais de fazenda até trilhas tranquilas em meio à Mata Atlântica. Prepare o lanche e a garrafa de água para aproveitar.
1. Parque Ibirapuera
Considerado o pulmão verde da cidade, o Ibirapuera é um universo de possibilidades. As crianças podem correr livremente pelos gramados, andar de bicicleta, patins ou skate na ciclovia. Os parquinhos são bem equipados e garantem a alegria dos pequenos. O parque também abriga o Planetário e museus como o MAM (Museu de Arte Moderna), que podem complementar o passeio.
Uma boa dica é fazer um piquenique à beira do lago, observando os patos e gansos. A diversidade de atrações faz do Ibirapuera um destino completo, onde é possível passar o dia inteiro sem repetir atividades.
2. Jardim Botânico
Para uma experiência mais tranquila e educativa, o Jardim Botânico é a escolha ideal. O local é conhecido por suas estufas de plantas, que abrigam espécies da Mata Atlântica e de outras regiões. As trilhas são planas e seguras, perfeitas para caminhadas com crianças pequenas.
O ambiente silencioso permite observar pássaros e pequenos animais que vivem na área. O Jardim Botânico é um convite para aprender sobre a natureza de forma lúdica e relaxante, longe da agitação da cidade.
3. Parque da Água Branca
Com um clima de fazenda em plena metrópole, o Parque da Água Branca encanta adultos e crianças. Galinhas, patos e pavões circulam livremente pelas alamedas, proporcionando um contato direto e seguro com os animais. É uma oportunidade única para os pequenos conhecerem de perto bichos que geralmente só veem em livros.
O parque conta ainda com parquinho de madeira e espaços para piquenique. Aos fins de semana, costuma receber feiras de produtos orgânicos e artesanato, tornando o passeio ainda mais interessante.
4. Horto Florestal
Localizado na zona norte, o Horto Florestal é uma imensa área de preservação da Mata Atlântica. O parque oferece amplos gramados para correr e brincar, além de lagos e trilhas bem sinalizadas. É o lugar perfeito para quem busca um contato mais profundo com a natureza.
A presença de macacos e outros animais silvestres em seu habitat natural é um dos grandes atrativos para as crianças. O ar puro e a paisagem exuberante garantem um dia revigorante para toda a família.
5. Parque Villa-Lobos
Com uma proposta mais voltada para esportes e lazer, o Villa-Lobos tem uma estrutura excelente. Sua ciclovia ampla é ideal para pedalar em família, e há opções de aluguel de bicicletas e triciclos no local. Os gramados são vastos e convidam a piqueniques e brincadeiras com bola ou frisbee.
O parque também possui quadras, parquinhos e uma biblioteca. É uma opção moderna e bem cuidada, perfeita para um dia ativo e cheio de energia ao ar livre.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.