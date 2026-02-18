Assine
overlay
Início Trends
Turismo

Feriados 2026: confira as próximas folgas do ano e planeje suas viagens

Com o Carnaval no passado, confira todas as datas restantes e organize seus próximos destinos para aproveitar ao máximo

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
18/02/2026 15:16

compartilhe

SIGA
x
Feriados 2026: confira as próximas folgas do ano e planeje suas viagens
Planejar os feriados prolongados de 2026 com antecedência pode garantir melhores preços em viagens e hospedagens. crédito: Freepik

Com o fim do Carnaval de 2026, muitos brasileiros começam a planejar as próximas oportunidades para descansar ou viajar. Para quem gosta de se organizar com antecedência, o restante do ano ainda traz boas notícias: 2026 será generoso em feriados prolongados, com várias datas comemorativas caindo em segundas ou sextas-feiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa configuração permite emendar os dias de descanso com o fim de semana, criando pequenas pausas na rotina. Ao todo, o ano conta com dez feriados nacionais, sem contar os pontos facultativos, como o próximo Corpus Christi, que tradicionalmente garantem folgas em grande parte do país.

Leia Mais

É importante lembrar que os pontos facultativos, como Corpus Christi (4 de junho), não são feriados oficiais. A adesão fica a critério das empresas e dos órgãos públicos de cada estado e município. Já os feriados nacionais são obrigatórios e valem para todo o território brasileiro.

Com tantas oportunidades de folga pela frente, organizar as viagens e os períodos de descanso com antecedência pode garantir melhores preços em passagens e hospedagens. Saber exatamente quando serão as próximas pausas ajuda a distribuir melhor as tarefas e a aproveitar o tempo livre.

Confira o calendário completo de feriados de 2026

Para facilitar seu planejamento, preparamos a lista completa com as principais datas. As que já ocorreram estão sinalizadas para que você possa focar nos próximos destinos.

  • 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal (data ocorrida)

  • 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval (ponto facultativo, data ocorrida)

  • 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes

  • 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho

  • 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados

  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República

  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

calendario-2026 feriados-2026 feriados-prolongados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay