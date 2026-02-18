Feriados 2026: confira as próximas folgas do ano e planeje suas viagens

Com o fim do Carnaval de 2026, muitos brasileiros começam a planejar as próximas oportunidades para descansar ou viajar. Para quem gosta de se organizar com antecedência, o restante do ano ainda traz boas notícias: 2026 será generoso em feriados prolongados, com várias datas comemorativas caindo em segundas ou sextas-feiras.

Essa configuração permite emendar os dias de descanso com o fim de semana, criando pequenas pausas na rotina. Ao todo, o ano conta com dez feriados nacionais, sem contar os pontos facultativos, como o próximo Corpus Christi, que tradicionalmente garantem folgas em grande parte do país.

É importante lembrar que os pontos facultativos, como Corpus Christi (4 de junho), não são feriados oficiais. A adesão fica a critério das empresas e dos órgãos públicos de cada estado e município. Já os feriados nacionais são obrigatórios e valem para todo o território brasileiro.

Com tantas oportunidades de folga pela frente, organizar as viagens e os períodos de descanso com antecedência pode garantir melhores preços em passagens e hospedagens. Saber exatamente quando serão as próximas pausas ajuda a distribuir melhor as tarefas e a aproveitar o tempo livre.

Confira o calendário completo de feriados de 2026

Para facilitar seu planejamento, preparamos a lista completa com as principais datas. As que já ocorreram estão sinalizadas para que você possa focar nos próximos destinos.

1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal (data ocorrida)

16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval (ponto facultativo, data ocorrida)

3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

21 de abril (terça-feira): Tiradentes

1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho

4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira): Finados

15 de novembro (domingo): Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira): Natal

