O que fazer em Birmingham, a segunda maior cidade da Inglaterra

A apenas 1h30 de trem de Londres, Birmingham se destaca como a segunda maior cidade da Inglaterra e um destino repleto de surpresas. A cidade oferece uma vibrante mistura de história industrial, arquitetura moderna e cultura efervescente, atraindo visitantes que buscam uma experiência autêntica no Reino Unido.

Longe de ser apenas uma metrópole cinzenta, Birmingham se reinventou nas últimas décadas. A cidade, que foi o coração da Revolução Industrial britânica, hoje pulsa com uma energia jovem e criativa, impulsionada por eventos recentes como os Commonwealth Games de 2022, que modernizaram ainda mais sua infraestrutura.

Um mergulho no cenário de “Peaky Blinders”

Um dos programas mais famosos da cidade é passear por sua extensa rede de canais. As vias aquáticas cortam o centro e oferecem uma perspectiva única da herança industrial local, com uma atmosfera que ajudou a compor o cenário da aclamada série “Peaky Blinders”. Passeios de barco ou uma simples caminhada por suas margens revelam antigos armazéns de tijolos vermelhos, hoje transformados em bares, restaurantes e apartamentos modernos.

Cultura, compras e gastronomia

No coração cultural da cidade está a Library of Birmingham. Com sua fachada metálica e design arrojado, o prédio é uma atração por si só. Dentro, além de um vasto acervo, abriga o Shakespeare Memorial Room, uma sala vitoriana original de 1882. Do terraço, é possível ter uma das melhores vistas panorâmicas de Birmingham.

Para os amantes das compras, o complexo Bullring & Grand Central é parada obrigatória. Sua arquitetura futurista, especialmente a fachada do prédio da loja Selfridges, coberta por milhares de discos de alumínio, tornou-se um cartão-postal. A área concentra desde grandes marcas internacionais até lojas de departamento.

A gastronomia também tem seu espaço. O bairro de Digbeth, conhecido como o distrito criativo, é famoso pela arte de rua e por abrigar mercados de comida de rua com opções para todos os gostos. Outro ponto de interesse é o Jewellery Quarter, uma área histórica com mais de 250 anos de tradição na fabricação de joias, repleta de oficinas, lojas e pubs charmosos.

