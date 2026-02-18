Assine
overlay
Início Trends
Turismo

O que fazer em Birmingham, a segunda maior cidade da Inglaterra

Dos canais que serviram de cenário para 'Peaky Blinders' à moderna biblioteca; conheça as atrações imperdíveis desta vibrante cidade inglesa

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
18/02/2026 12:28

compartilhe

SIGA
x
O que fazer em Birmingham, a segunda maior cidade da Inglaterra
A fachada da loja Selfridges, com seus milhares de discos de alumínio, é um ícone da arquitetura moderna que marca Birmingham. crédito: Rawpixel

A apenas 1h30 de trem de Londres, Birmingham se destaca como a segunda maior cidade da Inglaterra e um destino repleto de surpresas. A cidade oferece uma vibrante mistura de história industrial, arquitetura moderna e cultura efervescente, atraindo visitantes que buscam uma experiência autêntica no Reino Unido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Longe de ser apenas uma metrópole cinzenta, Birmingham se reinventou nas últimas décadas. A cidade, que foi o coração da Revolução Industrial britânica, hoje pulsa com uma energia jovem e criativa, impulsionada por eventos recentes como os Commonwealth Games de 2022, que modernizaram ainda mais sua infraestrutura.

Leia Mais

Um mergulho no cenário de “Peaky Blinders”

Um dos programas mais famosos da cidade é passear por sua extensa rede de canais. As vias aquáticas cortam o centro e oferecem uma perspectiva única da herança industrial local, com uma atmosfera que ajudou a compor o cenário da aclamada série “Peaky Blinders”. Passeios de barco ou uma simples caminhada por suas margens revelam antigos armazéns de tijolos vermelhos, hoje transformados em bares, restaurantes e apartamentos modernos.

Cultura, compras e gastronomia

No coração cultural da cidade está a Library of Birmingham. Com sua fachada metálica e design arrojado, o prédio é uma atração por si só. Dentro, além de um vasto acervo, abriga o Shakespeare Memorial Room, uma sala vitoriana original de 1882. Do terraço, é possível ter uma das melhores vistas panorâmicas de Birmingham.

Para os amantes das compras, o complexo Bullring & Grand Central é parada obrigatória. Sua arquitetura futurista, especialmente a fachada do prédio da loja Selfridges, coberta por milhares de discos de alumínio, tornou-se um cartão-postal. A área concentra desde grandes marcas internacionais até lojas de departamento.

A gastronomia também tem seu espaço. O bairro de Digbeth, conhecido como o distrito criativo, é famoso pela arte de rua e por abrigar mercados de comida de rua com opções para todos os gostos. Outro ponto de interesse é o Jewellery Quarter, uma área histórica com mais de 250 anos de tradição na fabricação de joias, repleta de oficinas, lojas e pubs charmosos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

birmingham inglaterra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay