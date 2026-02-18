Repelente não basta: 7 novas dicas para evitar a dengue

Com a chegada dos períodos mais quentes e úmidos, a preocupação com a dengue aumenta em todo o Brasil. A busca por proteção eficaz contra o mosquito Aedes aegypti se torna uma prioridade, e apenas usar repelente e eliminar focos de água parada pode não ser suficiente para garantir a segurança.

Adotar novas estratégias no dia a dia é fundamental para criar uma barreira mais completa contra o inseto. Pequenas mudanças de hábito, muitas vezes ignoradas, podem reduzir significativamente o risco de picadas e, consequentemente, da doença.

Novas formas de se proteger contra a dengue

1. Opte por roupas claras e longas: é recomendado o uso de roupas de tons claros, pois cores escuras, como preto e azul-marinho, podem atrair a atenção do mosquito. Cobrir a maior parte do corpo também é uma barreira física que dificulta a picada do Aedes aegypti.

2. Evite horários de pico do mosquito: O transmissor da dengue é mais ativo no início da manhã e no final da tarde. Se precisar sair nesses períodos, redobre os cuidados, usando roupas adequadas e aplicando repelente nas áreas expostas da pele.

3. Atenção redobrada com plantas: Além dos pratos de vasos, plantas como bromélias acumulam água em suas folhas. O ideal é regá-las diretamente na terra e, se possível, optar por espécies que não retenham líquido para ambientes internos e varandas.

4. Instale telas de proteção: A barreira física ainda é um dos métodos mais eficientes. Instalar telas de proteção em janelas e portas impede a entrada do mosquito em casa, protegendo sua família durante todo o dia, principalmente durante o sono.

5. Ligue o ventilador ou ar-condicionado: O Aedes aegypti tem um voo instável e é facilmente dispersado por correntes de ar. Manter um ventilador ligado no ambiente dificulta sua aproximação. O ar-condicionado, ao baixar a temperatura, também torna o local menos atrativo para o inseto.

6. Cuidado com o lixo doméstico: Sacos de lixo abertos ou mal vedados podem acumular água da chuva e se transformar em criadouros. Certifique-se de que as lixeiras, tanto dentro quanto fora de casa, estejam sempre bem tampadas.

7. Reforce a limpeza de ralos e calhas: Ralos internos e externos, além de calhas no telhado, são frequentemente esquecidos. Mantenha-os limpos e, se possível, utilize telas de proteção para evitar que folhas e sujeira acumulem água.

E a vacina contra a dengue?

Além das medidas de barreira, a vacinação é uma ferramenta importante na prevenção. A vacina contra a dengue está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para faixas etárias específicas, conforme as campanhas do Ministério da Saúde. Consulte os postos de saúde para verificar a disponibilidade e os grupos prioritários em sua região.

