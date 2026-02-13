Relembre 3 shows que pararam a praia de Copacabana

A confirmação de que Shakira pode fazer um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reacendeu a memória de outros eventos musicais gigantescos que já pararam o famoso cartão-postal. A possível apresentação da colombiana, prevista para 2026, entraria para uma seleta lista de performances que atraíram multidões e marcaram a história da cidade.

Antes dela, outros ícones da música internacional transformaram as areias de Copacabana em uma arena a céu aberto para milhões de pessoas. Relembre três desses momentos inesquecíveis que provam a vocação do local para megaeventos.

Rod Stewart em 1994

O cantor britânico detém o recorde de maior show gratuito da história, registrado no Guinness Book. Na noite de Réveillon de 1994, Rod Stewart reuniu um público estimado em 3,5 milhões de pessoas. A apresentação foi um marco e estabeleceu um padrão de grandiosidade para os eventos seguintes na praia.

The Rolling Stones em 2006

Em fevereiro de 2006, foi a vez da lendária banda de rock britânica parar o Rio. Com um palco de 24 metros de altura, equivalente a um prédio de oito andares, Mick Jagger e companhia levaram cerca de 1,2 milhão de fãs à loucura com a turnê “A Bigger Bang”. O show foi transmitido ao vivo e virou um documento histórico da passagem do grupo pelo Brasil.

Madonna em 2024

O evento mais recente da lista aconteceu em 4 de maio de 2024 e reafirmou o poder de Copacabana. A rainha do pop, Madonna, encerrou sua turnê comemorativa “The Celebration Tour” com uma apresentação histórica para 1,6 milhão de pessoas. O show gratuito parou a cidade e teve um impacto cultural e turístico gigantesco, sendo transmitido para todo o mundo.

